Lukaku-Napoli, il belga rompe il silenzio: svelato il suo futuro

Romelu Lukaku è uno dei pupilli di Antonio Conte. Il nuovo allenatore del Napoli potrebbe convincerlo ad approdare in Campania.

Sono giorni caldi per il futuro di Romelu Lukaku. L’esperienza con la Roma è ormai giunta al termine, motivo per il quale il futuro del calciatore è in bilico. Il ritorno al Chelsea è ovviamente obbligatorio da contratto, ma la società inglese ha già fatto sapere di voler “piazzare” l’attaccante altrove. Infatti, nelle ultime settimane si è parlato di un possibile interessamento del Napoli in caso di arrivo di Antonio Conte.

Il passaggio del tecnico in azzurro si è consolidato questa mattina. Infatti, nella giornata odierna c’è stata la firma sul contratto che legherà il tecnico al club azzurro per i prossimi anni. Una volta conclusa tale operazione, la società in accordo con l’allenatore proverà ad assecondare le richieste legate al mercato. Da giorni, si parla del possibile sostituto di Victor Osimhen, con quest’ultimo che non ha però alcun offerta al momento. In caso di cessione del nigeriano, il primo sulla lista degli obiettivi sarebbe Romelu Lukaku. Il calciatore ha analizzato il suo futuro in vista delle prossime stagioni.

Lukaku: “Tornerò all’Anderlecht prima di quanto si possa pensare”

Romelu Lukaku è uno dei nomi sul taccuino del Napoli. L’ormai ex Roma è pronto a vestire una nuova maglia in Italia, ancor più dopo l’avvento di Antonio Conte in Campania. Intanto, però, il belga ha rilasciato alcune dichiarazioni a “RTL Sports” analizzando il suo futuro. Di seguito le sue parole.

“Il ritorno all’Anderlecht ci sarà sicuramente. Sarò lì prima di quanto si possa pensare. Mi mancano mia madre, i miei figli. Ho lasciato il paese a soli diciotto anni”.

Il futuro di Romelu Lukaku tiene in bilico il Napoli. Il club azzurro sarebbe disposto a puntare sull’ex Inter, anche se la volontà del calciatore appare ben diversa. Le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore sono un campanello d’allarme per Antonio Conte e non solo. Infatti, va ricordato che proprio il nuovo allenatore degli azzurri potrebbe avere un ruolo cruciale in questa operazione.

Ovviamente il mercato entrerà nel vivo nelle prossime settimane, motivo per il quale il calciatore valuterà le diverse offerte. Intanto, è importante sottolineare il rapporto tra il belga e Antonio Conte, visto il lavoro svolto insieme ai tempi dell’Inter. L’obiettivo del tecnico è sicuramente quello di ripetere la vittoria dello scudetto, proprio come accaduto a Milano. Non a caso, il condottiero si starebbe circondando di personalità fidate, tra staff e possibili calciatori in entrata.