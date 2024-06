Kvara, il quotidiano non ha dubbi: svelata la decisione sul futuro

Aurelio De Laurentiis è pronto ad agire di conseguenza: deciso il futuro della stella partenopea, Khvicha Kvaratskhelia.

Il talento georgiano è stata una certezza e nel Napoli dello scudetto e nel Napoli del fallimento. Nonostante le diverse difficoltà che ha dovuto subìre in un anno complicato come questo appena vissuto, è riuscito a confermare grossomodo i numeri dell’annata calcistica precedente. La sua capacità di caricarsi sulle spalle un’intera squadra lo ha contraddistinto tra gli altri e i maggiori club d’Europa lo hanno notato.

Euro 2024 sarà una vetrina preziosa per mettere in mostra tutto il suo potenziale: la prima storica qualificazione ad un europeo con la Nazionale Georgiana lo ha reso un idolo indiscusso in patria ed ha attirato su di sè l’interesse di diversi club. Tra questi c’è su tutti il Paris Saint-Germain.

La squadra di Luis Enrique, orfana di Kylian Mbappè, recentemente ufficializzato dal Real Madrid, è alla ricerca di un nuovo leader tecnico che possa far risaltare le qualità anche degli altri compagni di squadra. Kvara sembrerebbe essere il profilo giusto e la società parigina, infatti, ha deciso di proporre ad Aurelio De Laurentiis un’offerta di 110 milioni di euro: cifra da capogiro che il presidente del Napoli ha dovuto valutare attentamente prima di prendere una decisione. Rispedire il tutto il mittente, con Kvara che difatti è d’accordo per continuare, quantomeno, a cercare un accordo per il rinnovo.

Decisivo l’arrivo di Conte, la scelta di Kvara e De Laurentiis

Antonio Conte è il prossimo allenatore del Napoli: nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte del club. L’ex mister di Inter e Juventus si è sempre battuto per trattenere i calciatori da lui ritenuti più funzionali alla squadra.

Tra questi spicca il nome di Kvara. Per Conte l’ala sinistra del Napoli sarà un punto fermo della sua squadra e la sua permanenza sotto l’ombra del Vesuvio garantirà al “nuovo” Napoli una maggiore certezza.

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, Kvara è stato blindato dai vertici della società e avrebbe già detto sì al Napoli, con cui tratta da mesi il rinnovo. Il suo agente, Mamuka Jugeli, starebbe trattando con il nuovo direttore sportivo, Giovanni Manna, per l’adattamento ed il prolungamento del contratto del suo assistito.

Di conseguenza la pista PSG sembrerebbe essersi ormai congelata e le possibilità di vedere Kvara in un altro club nella prossima stagione sembrerebbero essere molto basse. L’approdo di Conte sulla panchina partenopea potrà essere la chiave e per il rilancio degli azzurri e per l’affermazione del georgiano.