Conte, cambio di programma inaspettato: c’entra il suo arrivo a Napoli

Non accenna a concludersi la telenovela sull’approdo di Antonio Conte in città: novità sul suo conto.

Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli: la notizia è ormai certificata dall’approdo a Roma di Manna e Conte nella giornata di ieri e della cena in serata con il presidente Aurelio De Laurentiis. Una scelta frutto anche della drammatica stagione vissuta dal Napoli, bisognoso di un trascinatore come soltanto Conte può riuscire ad esserlo.

L’ex Juve ed Inter ha già concordato con i vertici della società riguardo al mercato e alla gestione del club in maniera generale. Le esigenze del tecnico leccese verranno rispettate e quest’ultimo sarà chiamato a riportare il Napoli nelle zone di classifica in cui merita di stare: nelle posizioni valevoli almeno per la Champions League.

Intanto c’è stato un cambio di programma inaspettato. Il suo arrivo a Napoli, infatti, potrebbe slittare di qualche giorno: secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Antonio Conte dovrebbe arrivare a Napoli solo quando verrà fissata la data della conferenza stampa.

Castel Volturno aspetta Conte, ecco quando arriverà l’ex Inter

Nelle ultime ore, si vociferava che il nuovo allenatore del Napoli sarebbe passato al centro d’allenamenti di Castel Volturno nella giornata di domani ma le news riportate recentemente sembrano smentire questa notizia. Probabilmente soltanto quando verrà fissata la conferenza stampa di presentazione del suo arrivo, organizzerà il suo itinerario che lo porterà a visitare l’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno.

Un’attesa infinita che ha avuto il suo inizio lo scorso novembre, a seguito dell’esonero di Rudi Garcia e che si è protratto nel tempo fino ad oggi, giorno in cui Conte potrebbe essere annunciato dal club partenopeo. Una sfida importante, quella accettata dal mister leccese che ha voglia di avviare il progetto di ricostruzione indetto dal presidente De Laurentiis e cercare anche di migliorare, probabilmente col tempo necessario, la macchina perfetta di Luciano Spalletti.

Il Napoli di Conte, così, si candida ancor prima dell’inizio effettivo della sessione di calciomercato estivo, ad essere una possibile outsider per il prossimo campionato: non avere impegni europei, infatti, potrebbe essere la chiave per puntare forte sulla Serie A e sulla Coppa Italia, competizione che negli ultimi anni ha visto uscire sconfitto il Napoli contro la Fiorentina (2-5), Cremonese (ai calci di rigore) e Frosinone (0-4): tutte e tre gare disputate sotto agli occhi dei propri tifosi, allo stadio Diego Armando Maradona.