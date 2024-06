Conte al Napoli, incredibile rivelazione: “Me lo aveva detto Allegri!”

Il Napoli ha annunciato Antonio Conte nelle ultime ore. Intanto, un noto personaggio ha dato vita ad un scoop importante per il club.

Antonio Conte e il Napoli hanno deciso di unire le proprie strade in vista dei prossimi anni. Dopo un casting estenuante, il numero uno del club ha deciso di puntare sull’ex Juventus. Quest’ultimo, è stato da sempre il primo obiettivo di Aurelio Laurentiis, anche quando ci fu l’esonero di Rudi Garcia. A distanza di mesi, la situazione è cambiata radicalmente e stamane è arrivato l’annuncio ufficiale che ha scatenato la felicità del popolo.

Infatti, Antonio Conte è un allenatore vincente e proverà ad esserlo anche a Napoli. Dopo i trionfi con Juventus e Inter, il condottiero italiano ha scelto di nuovo l’Italia per ripartire dopo il riposo. Nonostante le richieste dei top club, il tecnico ha preferito tornare in Serie A per dimostrare le proprie qualità. A tal proposito, anche Gigi d’Alessio ha analizzato la scelta della società e non solo.

Gigi D’Alessio: “Sapevo dell’approdo di Conte. Si innamorerà di Napoli”

L’annuncio di Antonio Conte al Napoli ha mandato in visibilio l’intera piazza azzurra. Nelle ultime ore, Gigi d’Alessio è intervenuto su “Radio Kiss Kiss Napoli” analizzando l’approdo del tecnico in Campania. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Sapevo già dell’approdo di Conte al Napoli, me l’avevo detto Allegri qualche tempo fa. Mi ha scritto per i biglietti del mio concerto e gli ho chiesto se avesse informazioni sul prossimo allenatore, e lui mi ha svelato che sarebbe stato Conte. Sono sicuro che torneremo a vincere. Tutta la piazza è felice di accoglierlo, troverà una tifoseria speciale. L’allenatore si innamorerà di Napoli perché parliamo di una città pazzesca”.

Il noto cantautore ha quindi analizzato il passaggio di Antonio Conte al Napoli. Gigi D’Alessio vanta da sempre un legame indissolubile con la sua città, motivo per il quale è molto appassionato di calcio. Infatti, durante la festa per lo Scudetto è apparso come uno dei personaggi più emozionati del momento.

Dopo un’annata da incubo, l’avvento di Antonio Conte sulla panchina del Napoli appare una boccata d’aria per i tifosi. Quest’ultimi, credono fermamente nelle qualità del tecnico italiano e son già pronti a sostenerlo in vista della prossima stagione. I prossimi tasselli da riempire sono quelli legati al mercato, con il presidente De Laurentiis che dovrà assecondare le richieste del nuovo condottiero.