Ultime notizie Napoli, offerti 35 milioni per Buongiorno: l’alternativa è un ex della Juventus!

Buongiorno rimane il primo obiettivo del Napoli, si valutano anche altre alternative in caso di risposta negativa da parte del Torino.

La sessione estiva di calciomercato è praticamente cominciata, il Napoli sta iniziando a stilare una serie di giocatori che vuole assolutamente in rosa per il prossimo campionato. Tra i giocatori in questione, c’è il difensore del Torino: Alessandro Buongiorno. Tuttavia, la pista sembra essere abbastanza complicata. Per questo motivo, il club partenopeo sta già valutando altri nomi. Tra i giocatori in lista, spicca il nome di un ex della Juventus.

In alternativa a Buongiorno, si valutano Demiral e Theate per la difesa del Napoli

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli sta pressando sempre di più il Torino per Alessandro Buongiorno. La prima offerta da parte della società partenopea è stata già fatta, ma ancora i granata non hanno risposto. Per questo motivo, si valutano altri due difensori: Merih Demiral dell’Al-Ahli e Arthur Theate del Rennes.

Di seguito, quanto evidenziato:

“La grande priorità per il mercato è l’arrivo di un paio di difensori centrali, i primi tasselli del Napoli che sarà targato Antonio Conte. Servirebbe uno coerente con la sua idea di calcio, uno come Alessandro Buongiorno, non a caso da tempo il primo obiettivo del ds Manna. Con un pressing costante che si sta intensificando nelle ultime ore. Il Napoli ci riprova, insiste, studia le prossime strategie per convincere il Torino e, intanto, dialoga con l’agente del giocatore, ora impegnato con l’Italia di Spalletti per gli Europei. L’ultima mossa ufficiale è stata l’offerta da 35 milioni più di 5 bonus che il Toro poche settimane fa aveva archiviato, ma con l’arrivo di Conte la trattativa può entrare nel vivo. I granata hanno messo in stand-by la prima proposta del Napoli, vogliono farlo capitano e magari sono in attesa di avances più allettanti dalla Premier League, ma De Laurentiis non si arrende”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Alessandro Buongiorno rimane sempre il primo obiettivo per la società azzurra. Il pressing da parte del dirigente sportivo Giovanni Manna sta aumentando sempre di più nelle ultime ore, il quale ha già inviato un’offerta da ben 35 milioni di euro. Al momento però, il Torino non ha ancora risposto alla proposta partenopea. Per questo motivo, il Napoli valuta altre due alternative.

“Non mancano le alternative, ovviamente, anche perché in difesa le riflessioni sono tante e potrebbe servire anche più di un centrale. Il Napoli, ad esempio, non ha mai smesso di seguire Merih Demiral, ex Juve, anni 26, oggi all’Al-Ahli, così come resta nel mirino un altro giocatore che piaceva già a gennaio, una vecchia conoscenza del calcio italiano: Arthur Theate, anni 24, ex Bologna oggi al Rennes, in Ligue 1″.

Ritornano nel mirino del Napoli, Merih Demiral e Arthur Theate. Ma al momento, rimangono soltanto due ipotesi. La società partenopea, infatti, vuole prima vedere come si evolverà la situazione del difensore del Torino. Successivamente, nel caso in cui il club granata blindasse il classe ’99, Giovanni Manna cambierà strada e valuterà gli altri giocatori presi in considerazione.