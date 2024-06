Mercato, l’Al-Nassr di Ronaldo vuole il big del Napoli: la reazione di Conte sorprende

Il calciomercato estiva potrebbe regalare diverse sorprese. Spunta l’interesse dell’Al-Nassr per un giocatore del Napoli, con Conte pronto ad intervenire.

Dopo una stagione piuttosto complicata, in casa Napoli è tempo di riflessioni su diversi azzurri. Il futuro di numerosi membri della rosa è ancora incerto, e nelle prossime settimane potrebbe iniziare a muoversi qualcosa.

Su un azzurro c’è il forte interesse degli arabi dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, che sarebbero pronti a fare un’offerta al Napoli per Frank Zambo Anguissa, tra i più deludenti della stagione appena conclusasi. Intanto, spunta anche il parere a riguardo di Antonio Conte.

Napoli, c’è l’interesse dell’Al-Nassr per un azzurro: la reazione di Conte

La stagione del Napoli si è conclusa nel peggiore dei modi, con gli azzurri che si sono classificati al decimo posto in campionato. Gli azzurri non sono stati in grado di preservare lo scudetto vinto sotto la gestione di Luciano Spalletti, compiendo addirittura un’annata da incubo. La posizione di diversi azzurri è in bilico, con Giovanni Manna che sta valutando attentamente la situazione. Sulla lista dei possibili partenti ci sarebbe anche Frank Anguissa.

Come riporta Il Corriere dello Sport, l’Al-Nassr avrebbe palesato il proprio interesse per il centrocampista camerunense, che sarebbe stato ammaliato da questa indiscrezione di mercato. Dopo una stagione al top sotto la guida di Spalletti, Anguissa ha avuto un crollo vertiginoso nel corso di questa stagione. Antonio Conte sarebbe pronto a puntare forte sul centrocampista camerunense, così come su Stanislav Lobotka. Il tecnico salentino difatti si starebbe opponendo alla cessione di Anguissa, che vorrebbe riportare al centro del progetto già dalla prossima stagione. .

Di mezzo c’è il giocatore, che dovrà far capire quali sono le sue intenzioni in vista del futuro. Non è da escludere, dunque, che Anguissa possa decidere di chiudere la sua avventura al Napoli per trasferirsi in Arabia, dove lo attenderebbe Cristiano Ronaldo nel suo Al-Nassr. Antonio Conte proverà in tutti i modi ad intercedere con il centrocampista camerunense, invitandolo a restare ancora al Napoli.

Uno scenario da seguire con forte attenzione, visto che il club arabo potrebbe presentare un’offerta irrinunciabile per il club partenopeo. A quel punto Giovanni Manna dovrà valutare l’offerta insieme ad Antonio Conte ed al giocatore. A oggi, il piano di Antonio Conte è quello di convincere Anguissa a rimanere al Napoli, in modo da non perdere un tassello fondamentale per il suo gioco, ma non è certamente detta l’ultima parola sulla questione.