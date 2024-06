L’ex Napoli a sorpresa: “Pronto per l’ultimo capitolo”, il ritiro è ormai vicino

Arrivano quasi a sorpresa le dichiarazioni dell’ex Napoli, che è pronto all’ultima avventura della sua carriera. Sempre più vicino il ritiro per l’ex azzurro.

In casa Napoli è in atto un periodo di profondo rinnovamento, visto che l’ultima annata non è andata come si sperava. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già piazzato i primi colpi importanti, ossia Giovanni Manna come nuovo Direttore Sportivo e Antonio Conte come allenatore. Adesso spetterà al nuovo DS allestire una rosa all’altezza del tecnico salentino.

Intanto arrivano a sorprese le dichiarazioni di un ex Napoli importante come Pepe Reina, per cui il ritiro sembra ormai imminente. L’estremo difensore ha detto infatti addio al Villarreal, dichiarandosi ora alla ricerca di un ultimo capitolo per la sua gloriosa carriera.

Dichiarazioni a sorpresa di Pepe Reina: “Sono pronto per l’ultimo capitolo”

Nel corso degli ultimi anni, diversi giocatori del Napoli hanno appeso gli scarpini al chiodo. Alcuni di loro si stanno destreggiando in altri club, mentre per alcuni è già iniziata la carriera post ritiro. Diversi azzurri non hanno potuto chiudere la loro carriera al Napoli, visto che la dirigenza ha optato per la loro cessione nel corso delle varie sessioni di calciomercato.

Nella giornata odierna è arrivato l’annuncio dell’ex Napoli, Pepe Reina, che tramite il suo profilo Instagram ha dato l’addio al Villarreal:

“Non è facile dire addio a quella che è stata, è e sarà la mia casa. Tanti momenti ed esperienze… Troppi ricordi che mi sento fortunato ad aver condiviso in un club e insieme a persone così speciali. È ora di scrivere un nuovo capitolo e poi, sono sicuro che le nostre strade si incroceranno di nuovo perché la vita ti riporta sempre in quei posti dove sei stato felice. Ora devo trovare la realtà che mi aiuti a scrivere l’ultimo capitolo, mi sento molto preparato e motivato a farlo. Grazie a tutti senza eccezioni, ma soprattutto a te, José Manuel, e a voi, Fernando padre e figlio, per aver reso questa un’altra tappa per il ricordo. Ci vediamo presto. Un giallo in più”.

L’ex portiere del Napoli ha dunque salutato il club spagnolo, da cui si separa per la seconda volta nel corso della sua carriera. Il portiere spagnolo sarebbe alla ricerca di un ultimo club in cui chiudere la propria carriera da protagonista. Si avvicina dunque il ritiro anche per Pepe Reina, dopo quello dell’ex capitano Marek Hamsik. Lo spagnolo è stato il titolare tra i pali del Napoli per ben quattro stagioni, in cui è rimasto nel cuore dei tifosi. Reina dunque si appresta a vivere la sua ultima avventura da calciatore professionista, prima di poter appendere i guantoni al chiodo.