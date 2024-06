Italia-Turchia, delusione per Spalletti: in campo solo due giocatori del Napoli

Questa sera è in scena l’Italia contro la Turchia, la selezione di Spalletti sta affrontando una delle ultime prove pre Europeo.

L’Italia di Luciano Spalleti è in scena questa sera. La Nazionale azzurra sta affrontando una delle ultime prove pre Europeo, avversario di serata la Turchia. Una gara scialba ad ora quella dei campioni in carica, ancora fermi sullo zero a zero.

Italia – Turchia, Nazionale che sa poco di Napoli, solamente due calciatori in campo

Spalletti, che ha scelto il 4-2-3-1, modulo speculare a quello adottato dalla selezione allenata da Vincenzo Montella, ad ora non ha sortito gli effetti sperati. Tra i tanti azzurri in campo, sorprende vedere il numero esiguo di “napoletani”.

Solamente il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ora in cima alle cronache di calciomercato, è partito dal primo minuto. Mentre nella seconda frazione, è stato invece il turno di Giacomo Raspadori, subentrato al minuto 68, in favore di Mateo Retegui, tra gli attaccanti accostati al Napoli.

Insomma, un dato che fa riflettere e che forse, dona una immagine nuda e cruda dell’andamento stagionale di quelli che erano i campioni d’Italia in carica.