Gudmundsson costa 35 milioni, idea Napoli: proposto uno scambio al Genoa

Albert Gudmundsson è nel mirino del Napoli, nell’idea del d.s Manna ci sarebbe quella di proporre uno scambio al Genoa.

Antonio Conte domani verrà ufficializzato. Il tecnico salentino ex Inter e Juventus è arrivato da poco a Roma dove firmerà con ogni probabilità il contratto che lo legherà al Napoli. La sua avventura è ormai partita e secondo gli addetti ai lavori, il direttore sportivo Manna avrebbe già delineato con il tecnico le strategie di calciomercato.

Ci sarà tanto da fare in casa Napoli, che vivrà una sorta di mezza rivoluzione, come capitato nel 2022, ponendo le basi del terzo scudetto.

Gudmundsson – Napoli, la strategia di Manna è chiara: offerta una contropartita

Tra i tanti nomi accostati al Napoli, c’è certamente quello di Albert Gudmundsson, calciatore islandese del Genoa ed assoluta sorpresa dell’ultima Serie A. Per lui, nell’ottimo team allenato da Alberto Gilardino, ben quattordici goal e quattro assist, mietendo vittime d’eccezione. Sul polivalente attaccante ci sarebbero molti club italiani e non, alcuni già nei mesi di gennaio avevano provato a strapparlo ai liguri.

Nonostante ciò, la proprietà del grifone ha resistito, conscia della capacità di determinare del giocatore ma allo stesso tempo dell’impossibilità di evitare una separazione forse annunciata in estate. Il Napoli, ad oggi, sembrerebbe un pelino avanti rispetto alle altre, Il Mattino, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla situazione, definendo le strategie del direttore sportivo Manna, che avrebbe già proposto uno scambio al Genoa. Nello specifico, la società partenopea avrebbe proposto il cartellino di Leo Ostigard più un conguaglio economico, chiarendo che solamente nel caso in cui la contropartita tecnica fosse accettata, si potrebbe procedere con la trattativa.

Ostigard era stato già cercato a gennaio, quando l’idea di un suo rientro in rossoblù era balenata nella mente della dirigenza del Genoa per sopperire alla cessione di Dragusin. Una operazione saltata a causa della scelta dello stesso De Laurentiis di puntare sul norvegese, come dichiarato dallo stesso patron in una delle molteplici conferenze stampa tenute nel corso del campionato. Un ritorno che potrebbe quindi solamente essere rimandato, favorendo l’innesto di Gudmundsson in azzurro, un innesto che potrebbe avvenire solamente in caso di qualche cessione nel reparto avanzato.

Ad oggi, gli indiziati principali sono Osimhen, che si libererà attraverso la clausola rescissoria record, oltre che Simeone, che avrebbe espresso la volontà di giocare di più cambiando aria. Staremo a vedere.