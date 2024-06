Di Lorenzo si avvicina alla Juventus: pazzesco scambio con il Napoli!

Giovanni Di Lorenzo sembra sempre più vicino alla Juventus, il Napoli e la società bianconera stanno valutando uno scambio molto allettante.

Il Napoli sta iniziando ad entrare nel vivo del calciomercato estivo, la società partenopea è pronta a rivoluzionare la squadra. Già le prime ipotesi di mercato stanno iniziando ad uscire, la volontà è quella di ripartire nei migliori dei modi per il prossimo campionato 2024/2025. Prima di sferrare i primi colpi, però, bisognerà attendere l’ufficialità di Antonio Conte come nuovo allenatore della panchina azzurra. Tuttavia, emerge una notizia che preoccupa sempre di più i tifosi napoletani: Di Lorenzo potrebbe non giocare con la squadra per il prossimo anno. A tal proposito, infatti, la Juventus continua a mostrare un forte interesse per il capitano azzurro. Per questo motivo, le due società potrebbero valutare uno scambio.

Mercato Napoli, si valuta uno scambio con la Juventus tra Di Lorenzo e Chiesa

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino, Federico Chiesa potrebbe arrivare al Napoli durante questa sessione di calciomercato. Secondo tale indiscrezione, infatti, l’attaccante non rientrerebbe nei piani del nuovo allenatore della Juventus: Thiago Motta. A tal proposito, il Napoli e la società bianconera starebbero pensando ad uno scambio. Il capitano Giovanni Di Lorenzo potrebbe giocare con la Vecchia Signora, mentre l’attaccante bianconero andrebbe a far parte del reparto offensivo degli azzurri.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Giuntoli non aspetta altro che l’occasione opportuna per fiondarsi sul cursore di fascia e nel caso prende sempre più piede l’ipotesi di uno scambio con Federico Chiesa che farebbe il percorso inverso. L’attaccante non sembra il profilo adatto per lo scacchiere di Thiago Motta e potrebbe essere spedito altrove”.

Dunque, avanza sempre di più l’idea che Di Lorenzo vada via da Napoli. Se dovesse succedere, non farebbe molto piacere ai tifosi partenopei. Tuttavia, il calcio è anche questo: un gioco imprevedibile, fatto anche da addii che non ti aspetti. C’è anche da dire, però, che ancora non c’è nulla di concreto. Attualmente, il terzino destro ha un contratto con la società partenopea fino al 2028, prolungato il 5 agosto 2023. Chiaramente la volontà della società partenopea è quella di farlo rimanere in rosa, dall’altra parte c’è la possibilità di avviare uno scambio allettante.

Federico Chiesa è un attaccante straordinario con caratteristiche ben definite, il classe ’97 potrebbe essere di grande aiuto all’interno della squadra napoletana. Soprattutto, se in panchina dovesse esserci un allenatore come Antonio Conte. Il tecnico salentino sarebbe perfetto per far emergere tutte le qualità del calciatore, potrebbe costruire un reparto offensivo imbattibile. Prima di concretizzare lo scambio, però, bisognerà attendere l’ufficialità di Conte sulla panchina del Napoli. Successivamente, una volta valutati tutti i particolari relativi allo scambio, si deciderà se portarlo avanti o meno. Inoltre, non è nemmeno da escludere l’ipotesi che l’allenatore salentino possa convincere Di Lorenzo a rimanere nel blocco dei difensori azzurri.