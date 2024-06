Incontro terminato tra De Laurentiis, Manna e Conte: fatte due richieste di mercato!

Il primo incontro a Roma tra: Conte, De Laurentiis e Manna è da poco terminato, domani è atteso l’annuncio ufficiale.

L’era Antonio Conte sta finalmente per iniziare. Il tecnico salentino, si è recato quest’oggi a Roma, dove ha incontrato il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Domani, come previsto dalle tempistiche dichiarate nei giorni scorsi, dovrebbe finalmente arrivare il tanto atteso tweet del numero 1 del club partenopeo, ufficializzando in maniera definitiva l’accordo.

Conte – Napoli, terminato il primo meeting a Roma con presidente e direttore sportivo

Partito da Torino, Conte è stato affiancato dal direttore sportivo Giovanni Manna, protagonista assoluto di questa trattativa, condotta in prima persona dall’ex dirigente della Juventus.

Arrivati a Roma, i due si sono diretti negli uffici della FilmAuro, sede operativa di De Laurentiis, dove il presidente da sempre accoglie i nuovi arrivi per mettere nero su bianco gli accordi. Un primo meeting, a cui seguirà con ogni probabilità la prima cena condivisa. Manna, è stato infatti intercettato agli esterni degli uffici della FilmAuro, dietro il neo d.s, anche Nicola Lombardo e Gianluca Conte, fratello di Antonio.

Di seguito, lo scatto:

Secondo quanto riportato da SKY Sport, Conte avrebbe ribadito alcune linee guida in termini di calciomercato: nello specifico, l’ex commissario tecnico della nazionale italiana avrebbe richiesto Romelu Lukaku e Alessandro Buongiorno come obiettivi numero 1. L’emittente, ha inoltre aggiunto che lo stesso Conte si sarebbe reso protagonista di un primo colloquio con l’attaccante belga, da sempre uno dei suoi favoriti nel ruolo di 9 e con cui ha conquistato a suon di goal e prestazioni d’alto livello lo scudetto all’Inter.

Insomma, l’era Conte è ufficiosamente iniziata, in attesa di quel tweet diventato ormai sotto l’ombra del Vesuvio una sorta d’ossessione.