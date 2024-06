Conte firma con il Napoli: spunta il giorno della prima visita a Castel Volturno

Il Napoli è sempre più vicino all’ingaggio di Antonio Conte come prossimo allenatore, stabilita anche la data della prima visita a Castel Volturno.

Manca ormai pochissimo all’ingaggio di Antonio Conte come prossimo allenatore del Napoli. Il presidente De Laurentiis è tornato in Italia da pochi giorni, dopo una breve vacanza a Ibiza con la famiglia, e ora attende a Roma il tecnico, con il quale formalizzerà l’accordo ormai trovato da giorni. I rispettivi legali hanno già approvato i contratti, Conte arriverà nella sede della Filmauro nella giornata di domani e firmerà l’accordo che lo legherà per le prossime tre stagioni sportive al Napoli.

Firma sul contratto e visita a Castel Volturno nella giornata di giovedì, il programma di Conte al Napoli

Dopodiché il tecnico si dirigerà a Napoli, dove avrà un primo vero contatto con la realtà che lo aspetterà nella prossima stagione. Infatti, stando a quanto riportato sull’edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte nella giornata di giovedì sarà a Castel Volturno in visita al Training Center del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“Poco gli importa che la struttura è chiusa da qualche giorno perché ha bisogno di allestire una sala per il pranzo perché i suoi allenamenti sono lunghi, lunghissimi e talvolta possono iniziare al mattino e continuare al pomeriggio. Ma Conte vuole entrare nel mondo Napoli in punta di piedi, sia chiaro: sa che il centro tecnico non è come Appiano Gentile o Cobham ma non gliene importa nulla. Si adatterà perché non è uno che fa capricci come i bambini. Il Napoli ha voluto Conte ma anche Conte, sia chiaro, ha voluto il Napoli. A tutti i costi”.

Dunque è attesa una prima visita di Conte a Castel Volturno, in cui saranno visionate le strutture del club. Un primo approccio per capire in che modo organizzare il lavoro nella prossima stagione. Probabile che ad accompagnarlo possa essere proprio il presidente De Laurentiis, da buon padrone di casa.

Infine sarà definita la data per la presentazione alla stampa e più in generale alla tifoseria azzurra. Ormai quasi del tutto tramontata l’ipotesi di una presentazione al Reale Teatro San Carlo, restano in piedi altre due ipotesi: il Palazzo Reale o anche lo stadio Diego Armando Maradona, con quello che potrebbe essere un primo abbraccio con l’impianto che sarà la casa del Napoli di Conte per le prossime stagioni. Per ora solo ipotesi, ma intanto l’entusiasmo in città già sale e tutta la tifoseria non vede l’ora di poter dare il proprio, caloroso, benvenuto ad Antonio Conte.