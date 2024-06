Calciomercato, Conte porta un suo pupillo al Napoli: c’è già l’ok di Manna

Il Napoli si muove per piazzare un colpo a centrocampo, Antonio Conte potrebbe portare un suo ex giocatore ai tempi del Tottenham, il d.s. Giovanni Manna lo voleva anche alla Juventus e ha già dato il suo ok all’operazione.

La stagione è appena terminata, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di voltare velocemente pagina. Dopo il brutto campionato appena concluso, il presidente De Laurentiis ha pensato di rivoluzionare tutto e ripartire da zero. Nuovo management, con Giovanni Manna a capo dell’area sportiva; nuovo staff tecnico con Antonio Conte che dovrebbe essere annunciato a breve come nuovo allenatore; e infine tante novità per l’allestimento della rosa. Il che vuol dire che il Napoli sarà grande protagonista della prossima sessione di calciomercato.

Hojbjerg obiettivo del Napoli, Conte potrebbe portare un suo ex pupillo allenato al Tottenham

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela il nome di un possibile acquisto per il centrocampo, ovvero Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne mediano che Antonio Conte ha allenato ai tempi del Tottenham. Ecco quanto evidenziato:

“Nella lista del ds Manna c’è da tempo un uomo che Conte conosce profondamente per averlo allenato al Tottenham: Pierre-Emile Hojbjerg, 28 anni, danese, già nel mirino del club azzurro a gennaio e anche della Juve ai tempi dello stesso Manna. Una tripla convergenza di gradimento, insomma, fermo restando costi, circostanze e affollamento della rosa: la squadra, tutto sommato, farà soltanto campionato e Coppa Italia nella prossima stagione e dunque gli acquisti saranno mirati”.

Nell’ultima stagione ha collezionato 39 presenze con la maglia degli Spurs, spesso da subentrato. Il contratto in scadenza nel 2025 lascia intendere che questa possa essere l’annata buona per iniziare una nuova avventura, con il Napoli (e Conte) che lo abbraccerebbe von piacere.

Il tecnico valuterà comunque chi già c’è in rosa, provando a rivalutare i calciatori apparsi in calo nell’annata appena terminata. Su tutti Frank Anguissa, che Conte vorrebbe trattenere, ma anche provare a capire quale possa essere l’apporto di Jens Cajuste, autore di una stagione in chiaroscuro. Per il camerunese sono arrivate le sirene arabe dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, ma Conte ha tutta l’intenzione di tenere Anguissa come punto fermo delle mediana partenopea, così come Stanislav Lobotka, ritenuto titolare inamovibile. A completare il reparto ci sarà anche il ritorno di Michael Folorunsho, autentico protagonista della salvezza del Verona, tanto da conquistarsi una meritata convocazione in Nazionale da Spalletti per Euro2024.