Presentazione Conte, la data è significativa: location e dettagli

L’arrivo di Antonio Conte a Napoli è ormai imminente. Spunta la rivelazione sulla data della presentazione del nuovo tecnico degli azzurri.

Nel corso degli ultimi giorni, il Napoli ha limato tutti i dettagli del contratto che legherà Antonio Conte agli azzurri. Il nuovo allenatore azzurro è atteso in città in questi giorni, dove sarà presentato ed ufficializzato dinanzi ai tifosi.

In queste ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che non vede l’ora di presentare il tecnico salentino. Intanto spunta la data riguardante la possibile presentazione di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli.

Napoli, arriva la rivelazione sulla presentazione di Antonio Conte: la possibile data

In casa Napoli, l’attesa era totalmente rivolta a scoprire chi sarebbe stato il nuovo allenatore. Dopo un casting intenso da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, a spuntarla è stato Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus ed Inter è riuscito a superare la concorrenza di Gasperini, Pioli ed Italiano, che in questi mesi sono stati accostati alla panchina del Napoli. A spuntarla è stato Conte, che nei giorni scorsi ha trovato tutti gli accordi con la dirigenza sul contratto che lo legherà al club.

In città ora l’attesa è per l’annuncio ufficiale, e quindi anche della presentazione di Conte come nuovo allenatore del Napoli. A lanciare l’indiscrezione sulla data della possibile presentazione è Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli sta lavorando per la presentazione di Antonio Conte per il 13 giugno, il giorno di Sant’Antonio. È molto probabile che venga presentato in questa data. La location potrebbe essere il Palazzo Reale”.

Dunque l’idea di Aurelio De Laurentiis sarebbe quella di presentare Antonio Conte il prossimo 13 giugno, proprio in occasione di Sant’Antonio. La data sta seriamente prendendo quota negli ultimi minuti, ed alla fine proprio il 13 giugno potrebbe esserci la presentazione di Antonio Conte come nuovo tecnico del Napoli. Per quanto riguarda la sede della presentazione dell’allenatore, si potrebbe svolgere al Palazzo Reale. Ovviamente al momento si parla di indiscrezioni, ma che pian piano stanno trovando conferme.

Nei prossimi giorni sicuramente arriverà l’annuncio da parte del club, che comunicherà ufficialmente il giorno della presentazione di Antonio Conte, e di conseguenza anche il luogo in cui si svolgerà. L’attesa sta per terminare, con i tifosi azzurri che non vedono l’ora di poter dare il benvenuto al nuovo tecnico. Si attendono novità da sponda Napoli nel corso di questi giorni, con il club che ufficializzerà data e luogo della presentazione del tecnico salentino.