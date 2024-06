Mercato Napoli, torna Zanoli ma c’è già una nuova destinazione: resta in Serie A

Nel corso del calciomercato estivo, il Napoli sarà chiamato ad effettuare diverse operazioni in uscita ed in entrata. Possibile cessione in Serie A per Alessandro Zanoli.

Durante questa stagione, il Napoli ha ceduto in prestito diversi giovani, in modo da farli maturare e crescere in altre realtà. Diversi di loro si sono contraddistinti nell’arco di quest’annata, con il Napoli che si ritroverà a fare delle difficili nel corso di questo mercato.

Per alcuni di loro potrebbe esserci la permanenza in prima squadra, mentre per altri si potrebbe valutare la cessione. Il DS Manna sta valutando la posizione di questi azzurri, tra cui quella di Zanoli che potrebbe essere ceduto in Serie A.

Napoli, si valuta la situazione di alcuni giovani: uno di loro potrebbe essere ceduto

Sia durante la sessione estiva che durante quella invernale, il Napoli ha ceduto in prestito diversi giovani. L’obiettivo principale del club era quello di lasciarli crescere in un altro ambiente, in modo da rientrare alla base con maggiori consapevolezze dei propri mezzi tecnici. Alcuni di loro si apprestano a rientrare al Napoli con notevoli miglioramenti, come Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano.

A differenza loro, non è riuscito ad imporsi Alessandro Zanoli, che ha faticato e non poco nella seconda parte di stagione con la maglia della Salernitana. Il Direttore Sportivo, Giovanni Manna, sta valutando la situazione del terzino nel corso di queste settimane. Come riporta Tuttosport, per Zanoli potrebbe esserci un nuovo prestito, con l’Empoli che avrebbe già palesato il proprio interesse per il laterale difensivo. Dopo aver agguantato la salvezza nel corso dell’ultima giornata di campionato, il club toscano è già alla ricerca di profili che possano rinforzare decisamente l’organico.

Ovviamente prima di prendere una decisione definitiva sul futuro di Alessandro Zanoli, le valutazioni saranno effettuate anche dal nuovo tecnico, Antonio Conte. Difatti il nuovo allenatore del Napoli potrebbe valutare il giovane terzino italiano durante il ritiro estivo, in modo da capire se sia pronto per il Napoli, o se ci sia bisogno di un nuovo prestito. Ad oggi, il futuro di Zanoli potrebbe essere nuovamente lontano dal Napoli. Il terzino italiano proverà a mettersi in mostra durante l’arco del ritiro estivo, in modo da far cambiare idea sia a Manna che a Conte. Nel frattempo l’Empoli ha già fatto sapere al Napoli di essere interessato a prelevare il terzino. Nel corso dell’ultima stagione, i toscani hanno già ottenuto il prestito di Elia Caprile proprio dagli azzurri. La speranza dell’Empoli e che arrivi la fumata bianca anche per il prestito di Zanoli, che potrebbe mettersi in mostra con la maglia dei toscani.