Mercato Napoli, colpo in Premier ma c’è un problema: Manna spalle al muro

Nel corso del calciomercato estivo, il Napoli dovrà compiere numerose operazioni per rinforzarsi. Manna valuta il colpo dalla Premier League, ma c’è un problema.

La sessione estiva di calciomercato sarà fondamentale per il Napoli, che è chiamato a rinnovare il proprio organico dopo l’ultima stagione negativa. Sulla lista dei partenti ci sono diversi azzurri, che faranno spazio ai nuovi acquisti del DS Manna.

Sul taccuino del nuovo Direttore Sportivo del Napoli ci sono molti profili interessanti, per cui gli azzurri proveranno a fare qualche tentativo. Intanto il DS Manna è al lavoro su un profilo dalla Premier League, ma in queste ore si è presentato un problema.

Mercato Napoli, Manna studia il colpo dalla Premier League: c’è un problema

Nel corso delle ultime settimane, in casa Napoli l’attenzione è stata rivolta esclusivamente al tema allenatore. Il presidente De Laurentiis ha chiuso l’accordo con Antonio Conte, che sarà presentato nelle prossime settimane. La palla ora passa a Giovanni Manna, che dovrà allestire una squadra ideale per il tecnico salentino. Nella lista del dirigente azzurro ci sono molti profili intriganti, ma ovviamente non si potranno tesserare tutti.

Innanzitutto bisognerà effettuare delle operazioni in uscita, in modo da far spazio ai nuovi innesti. Nei giorni scorsi al Napoli è stato accostato il centrocampista dell’Arsenal, Emile Smith Rowe, che potrebbe rientrare nell’affare Osimhen. Come riportato dal Times, il Fulham si sarebbe iscritto alla corsa per il centrocampista inglese, e di conseguenza diventa un ostacolo per il Napoli. Gli azzurri potrebbero ricevere Smith Rowe nell’ipotetico affare che porterebbe Osimhen ai Gunners, ma il nome ha fatto storcere il naso al DS Manna. Difatti il nuovo Direttore Sportivo del Napoli vorrebbe incassare solo cash dalla cessione di Victor Osimhen, e quindi evitare l’inserimento di eventuali contropartite tecniche.

Nelle ultime ore si sarebbe inserito con insistenza il Fulham, che sarebbe pronto a formulare una prima offerta all’Arsenal per Smith Rowe. I Cottagers sono alla ricerca di profili validi sia per il centrocampo che per l’attacco, e Smith Rowe sarebbe il profilo ideale per Marco Silva. Intanto Manna starebbe studiando la situazione, in modo da capire se c’è la possibilità di portare il centrocampista inglese al Napoli. Ovviamente non saranno effettuate delle follie, visto che il calciomercato non è neanche iniziato. Qualora sfumasse Smith Rowe, Manna sarebbe pronto a fiondarsi su altri profili presenti sul suo taccuino. Inoltre il nuovo DS azzurro è in attesa di scoprire qualche richiesta particolare da parte di Antonio Conte, che potrebbe chiedere dei giocatori funzionali per il suo stile di gioco.