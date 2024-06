Sorpresa Inter, difficoltà per Gudmundsson: si punta un attaccante del Napoli!

Complicazioni per la pista Albert Gudmundsson, l’Inter inserisce nel mirino il nome di un attaccante del Napoli.

Le squadre di Serie A iniziano ad entrare nel vivo della sessione estiva di mercato, i primi movimenti di calciomercato stanno per cominciare. Tra le formazioni più attive c’è l’Inter. La dirigenza nerazzurra sta seguendo con forte interesse la pista Gudmundsson, ma l’obiettivo potrebbe sfumare. A tal proposito, Marotta e Ausilio sembrano già aver trovato il sostituto perfetto. Si tratta di un giocatore del Napoli, ma il club partenopeo sarebbe davvero disposto a cederlo?

L’Inter valuta Raspadori, l’obiettivo Gudmundsson potrebbe sfumare

Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’Inter potrebbe allontanarsi dalla pista Gudmundsson. La dirigenza nerazzurra sta cercando di comprendere come si evolverà la vicenda dell’attuale attaccante del Genoa (accusato di stupro, ndr). In attesa di nuovi aggiornamenti sulla questione, il club nerazzurro sta valutando anche altri nomi. Marotta e Ausilio hanno inserito nel mirino l’attaccante partenopeo: Giacomo Raspadori.

Di seguito, quanto evidenziato:

“Ecco perché, al di là dell’innesto di Taremi (prenderà il posto di Sanchez), Inzaghi vorrebbe una punta in più, senza salutare Arnautovic, ritenuto fondamentale anche per lo spogliatoio. Il preferito del tecnico è Gudmundsson, che costa tanto – almeno 30 milioni – e che, per quanto si è appreso l’ultima settimana, dovrà andare a processo in Islanda con l’accusa di stupro. L’Inter attende di capire come evolverà la situazione, fermo restando che l’attaccante del Genoa ha tanti estimatori. Non è da escludere che sia necessario cambiare obiettivo: sui taccuini di Marotta e Ausilio c’era anche il nome del napoletano Raspadori. Può tornare d’attualità?”

Dunque, bisognerà attendere novità in merito alla vicenda di Gudmundsson, prima di prendere una decisione. L’attaccante del Genoa dovrà andare a processo in Islanda, in base all’esito le manovre di mercato verranno modificate. L’Inter sembra fortemente interessata a Raspadori, ma il Napoli dovrebbe valutare bene se cedere o meno il classe 2000. Il valore attuale di mercato del giovane è di circa 28 milioni di euro, quindi ci si aspetta un’offerta piuttosto alta per acquistarlo. Inoltre, una volta ufficializzata la carica di allenatore di Antonio Conte sulla panchina azzurra, bisognerà capire se il tecnico avrà intenzione di trattenerlo in rosa. A tal proposito, infatti, l’allenatore salentino potrebbe decidere di bloccare l’attaccante e di farlo diventare inamovibile.

Dopo l’arrivo di Conte a Napoli, si avrà certamente una visione molto più chiara sui giocatori che faranno parte della sua squadra. Quindi, si capirà quali giocatori continueranno la propria avventura in maglia azzurra e chi, invece, proseguirà la carriera calcistica altrove. In attesa di ciò, l’Inter potrebbe valutare anche altri nomi, oltre all’attaccante partenopeo.