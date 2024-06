Rischio Napoli, un altro giocatore azzurro può restare fuori dai convocati dell’Italia

Spalletti ha iniziato a stilare una lista dei giocatori convocati per l’Euro 2024, ma un altro giocatore del Napoli rischia di non essere tra questi.

Il campionato di Serie A non è terminato nei migliori dei modi per il Napoli, una stagione per niente soddisfacente. Ci si aspettava decisamente di più dalla prestazione dei giocatori, ma adesso alcuni di loro potranno rimettersi in gioco con la propria Nazionale. A breve, infatti, inizierà l’Euro 2024: le partite avranno inizio di venerdì 14 giugno 2024, concludendosi con la finale in programma il 14 luglio 2024. Secondo il girone – dove si sono qualificati gli azzurri -, l’Italia dovrà sfidare Spagna, Croazia e Albania.

Il CT della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, ha già le idee abbastanza chiare su quali giocatori puntare in vista dell’Euro 2024. Tuttavia, rimane forse l’unica indecisione da risolvere. Il protagonista di questo tentennamento è un giocatore del club partenopeo, il calciatore in questione potrebbe rischiare di venir tagliato fuori dai convocati.

Dopo Politano, anche Alex Meret rischia di non essere tra i convocati della Nazionale Italiana

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il portiere Alex Meret potrebbe rischiare di rimanere a casa per l’Euro 2024. Luciano Spalletti è ancora indeciso su chi scegliere come terzo portiere della Nazionale, il ballottaggio è tra Meret del Napoli e Provedel della Lazio. Per quanto riguarda, invece, il primo portiere è l’inamovibile Donnarumma; mentre come suo vice, c’è Guglielmo Vicario. Tuttavia, potrebbe esserci ancora speranza per il portiere partenopeo. Secondo l’indiscrezione, infatti, Meret sembrerebbe in pole rispetto all’estremo difensore biancoceleste.

Ecco quanto evidenziato:

“Non fosse altro perché lo conosce per averlo avuto nella cavalcata scudetto. Non va dimenticato, però, che non lo considerava adeguato perché non soddisfatto della abilità nella costruzione del gioco con i piedi. Poi ha saputo conquistarsi fiducia e ora sembra in vantaggio rispetto a Provedel reduce da uno stop di due mesi per infortunio.

La sensazione è che il ct lo abbia convocato come una sorta di premio e di incoraggiamento con però l’idea di preferirgli il collega del Napoli. Spalletti dovrà comunicare all’Uefa la lista dei 26 convocati

entro il 6 giugno”

Dunque, bisognerà attendere la lista ufficiale dei 26 convocati, il CT della Nazionale Italiana dovrà comunicare i nomi scelti entro il 6 giugno 2024. Ancora un po’ di suspense per Meret, che spera di non venir tagliato fuori dai convocati come il compagno di squadra Matteo Politano. Intanto, ecco una lista dei possibili giocatori che partiranno per la Germania:

•⁠ ⁠Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario;

•⁠ ⁠Difensori: Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Gianluca Mancini, Giorgio Scalvini;

•⁠ ⁠Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo

Pellegrini, Samuele Ricci;

•⁠ ⁠Attaccanti: Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni.