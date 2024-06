Richiesta di Conte, possibile acquisto dal Milan: servono 20 milioni

Arriva la prima richiesta da parte del futuro tecnico del Napoli, Antonio Conte vuole un giocatore del Milan.

La stagione 2023/2024 del Napoli è ufficialmente terminata, purtroppo, non come si sperava. Tanti errori sono stati commessi nel corso di quest’annata, errori che non si possono cancellare. Piuttosto, bisogna tenerli a mente e ripartire da quelli. Bisognerà rifondare la squadra, puntare su giocatori che hanno voglia di mettersi in gioco durante il prossimo campionato. Inoltre, l’ufficialità di Antonio Conte sulla panchina azzurra sembra essere ormai vicina, forse la scelta migliore per puntare verso una rinascita. L’allenatore, infatti, ha già le idee abbastanza chiare sui giocatori da inserire in rosa. Tra i nomi seguiti da Conte, emerge quello di un centrocampista del Milan.

Conte spinge per Musah, il Milan sarebbe propenso ad avviare la trattativa

Secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, Antonio Conte avrebbe già fatto la sua prima richiesta: il tecnico vuole Yunus Musah. Secondo tale indiscrezione, il Milan sarebbe disposto a cedere il proprio centrocampista. Chiaramente, il Napoli dovrà fare un’offerta allettante.

La società rossonera dovrà ritrovarsi davanti ad una cifra importante, improbabile da rifiutare. Infatti, il Milan ha acquistato per ben 20 milioni di euro il calciatore statunitense. Il club milanese potrebbe essere disposto a trattare, anche perché il rendimento del giocatore non è stato dei migliori durante questa stagione. Ci si aspettava sicuramente di più da questo acquisto di mercato estivo, ma i numeri parlano chiaro. A tal proposito, infatti, il classe 2002 avrebbe collezionato solamente 40 presenze e 2 assist in maglia rossonera.

Chiaramente, il Napoli dovrà riflettere bene sull’offerta da proporre alla società rossonera. Il club partenopeo ha buone speranze di poter sferrare il primo colpo di calciomercato, ma soprattutto, il desiderio di Antonio Conte potrebbe essere esaudito. Prima però, bisognerà attendere anche il consenso da parte del futuro allenatore del Milan (Paulo Fonseca sempre più vicino all’ufficialità come tecnico della panchina rossonera, ndr).

Non appena, si avrà l’ok da parte della società milanese, la dirigenza azzurra potrà decidere i movimenti da effettuare per accaparrarsi lo statunitense. Bisogna anche, tener conto della richiesta: ovvero, una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Non è assolutamente da sottovalutare, in quanto si tratta di una somma importante. Ecco, perché bisognerà valutare bene se puntare veramente all’acquisto o puntare su altri giocatori.

Nel mirino del Napoli, spiccano altri nomi: Sudakov dello Shakhtar Donetsk, Javi Guerra del Valencia, Samardzic e Walace dell’Udinese, Thuram del Nizza. Sicuramente, non appena si avrà l’ufficialità di Antonio Conte sulla panchina azzurra, si avrà una visione molto più chiara di quello che sarà il calciomercato partenopeo. Ma soprattutto, le idee dei profili osservati inizieranno a prendere forma, diventando concreti.