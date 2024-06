Kvaratskhelia al top in Europa: un altro record, nessuno come lui

Kvaratskhelia è al centro di una trattativa di rinnovo, sul georgiano anche il PSG: nel frattempo, è arrivato un dato su di lui.

Ancora da definire il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, MVP della stagione dello scudetto e anche quest’anno tra i pochi in gran spolvero, è al centro di una trattativa per il rinnovo con la società partenopea, pronta a riconoscergli, seppur in colpevole ritardo, un adeguamento contrattuale.

Sull’ex Dinamo Batumi, si è però fiondato nel frattempo il Paris Saint Germain, come confermato dallo stesso agente del giocatore. I parigini avrebbero proposto un ingaggio top a Kvaratskhelia, arrivando ad offrire secondo varie ed autorevoli fonti, ben 100 milioni d’euro al Napoli. Una cifra monstre, la seconda che potrebbe vedersi recapitare il Napoli nella stessa sessione di calciomercato.

Kvaratskhelia – Napoli, il dato sul georgiano è clamoroso: è il primo in Europa

Aurelio De Laurentiis non avrebbe però intenzione di cedere il calciatore. Il presidente degli azzurri, è conscio dell’addio ormai definito di Victor Osimhen. Il nigeriano, che lo scorso dicembre ha firmato il rinnovo ponte con il Napoli, saluterà la società dopo quattro anni attraverso il pagamento della clausola rescissoria inserita nel proprio contratto.

Una cifra record, ben 130 milioni, che verranno utilizzati per finanziare gran parte del mercato, ovviando all’assenza degli introiti derivanti dalla Champions League. Per questa motivazione, visti i conti in ordine e la tendenza a non cedere mai due top player nella stessa sessione, il leader della FilmAuro attraverso il d.s Manna avrebbe avviato i discorsi per il rinnovo con l’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli.

Le parti sarebbero ancora distanti, ma ci sarebbe la voglia di trovare una soluzione. Nel mentre, il neo allenatore del Napoli, Antonio Conte, avrebbe già indicato Kvaratskhelia come elemento imprescindibile. A rafforzare questa idea, è arrivata la statistica di questa sera: secondo quanto riportato da WhoScored.com, il calciatore georgiano è primo in Europa in una speciale classifica.

Nello specifico, Kvaratskhelia avrebbe vinto più di chiunque altro la nomina di “Man of the match” nel corso del campionato. Ben 10 volte nel corso della Serie A l’esterno offensivo del Napoli si è laureato migliore in campo, raggiungendo un numero di premiazioni non equiparabile da nessuna altro calciatore nei top 5 campionati d’Europa. Insomma, l’ennesimo attestato di stima di un talento immenso e cristallino, che tutti i tifosi del Napoli sperano di godersi ancora.