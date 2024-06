Decimo posto e poi vittoria del campionato, i tifosi del Napoli già sognano: pazzesco Conte!

Antonio Conte sarà annunciato nei prossimi giorni come prossimo allenatore del Napoli, intanto una particolare statistica fa già sognare i tifosi azzurri.

Dopo una stagione terribile, sportivamente parlando, per il Napoli è tempo di ripartire. Il presidente De Laurentiis ha imparato dagli errori commessi nella scorsa annata e per questo ha deciso di affidarsi al miglior allenatore libero su piazza: Antonio Conte. Il tecnico partenopeo sarà probabilmente annunciato tra martedì e mercoledì, mentre la presentazione ufficiale potrebbe arrivare la settimana successiva. Si tratta soltanto di aspettare, gli accordi sono ormai totali.

Statistiche Antonio Conte, vinse la Premier League con il Chelsea dopo il decimo posto dei Blues in campionato

Tanto è bastato per riaccendere l’entusiasmo in città. Il nome di Antonio Conte scalda la tifoseria napoletana, che vede nel tecnico l’uomo giusto per riportare il Napoli ai primi posti della classifica di Serie A. Il che diventa ancor più plausibile se si pensa al passato di Conte. L’allenatore è infatti specializzato nel ricostruire club reduci da una stagione fallimentare. È già successo alla Juventus, raccolta dal settimo posto e portata alla vittoria dello scudetto l’anno successivo, dando il via all’epopea juventina dei 9 campionati consecutivi vinti.

Eppure il vero precedente che fa ben sperare i tifosi azzurri risale alla stagione 2014/15, ovvero quando il Chelsea vince la Premier League con in panchina José Mourinho. Nell’annata successiva, però, le cose non vanno come sperato e i Blues chiudono il campionato al decimo posto in campionato, con il tecnico portoghese esonerato a metà stagione con l’arrivo al suo posto di Guus Hiddink, che però non riesce a risollevare le sorti della squadra. Il presidente Roman Abramovich affida così la panchina ad Antonio Conte, che aveva a sua volta lasciato la Juventus dopo tre scudetti consecutivi. Il tecnico salentino conduce così il Chelsea immediatamente alla conquista della Premier League.

Scudetto, decimo posto e ancora scudetto con Antonio Conte in panchina. Inutile dire che i tifosi del Napoli si augurano che l’allenatore salentino possa nuovamente ripetere tale impresa, che avrebbe dell’incredibile.