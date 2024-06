Calciomercato Napoli, novità Anguissa: spunta una big italiana

Anguissa sarebbe sul mercato, sul camerunense si sarebbe fiondata una rivale diretta della Serie A: le ultime.

Frank Zambo Anguissa è al Napoli dal 2022. Il camerunense è arrivato in sordina dal Fulham, rivelandosi uno dei migliori acquisti degli ultimi anni per rapporto qualità – prezzo. Il centrocampista africano si presentò subito col botto, risultando uno dei migliori in campo nel 2 a 1 casalingo sulla Juventus, sfida che si presentò a pochi giorni dal suo arrrivo.

Da quel momento Anguissa è diventato un titolare inamovibile dello scacchiere di Luciano Spalletti, contribuendo in maniera determinante alla vittoria dello scudetto. Nell’ultima annata, però, l’ex Marsiglia è stato forse l’azzurro maggiormente in difficoltà, attirando una moltitudine di critiche da parte di addetti ai lavori e supporters partenopei.

Anguissa, aria di cessione? Due opzioni sul tavolo per il calciatore camerunense

Anguissa sarebbe finito quindi sul mercato al pari della stragrande maggioranza dei calciatori azzurri, il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2025, praticamente tra un anno, in caso di mancato rinnovo, quindi, lascerebbe Napoli a parametro zero.

Il Corriere del Mezzogiorno ha provato a fare chiarezza su tale situazione. Il quotidiano campano, ha raccolto news in merito al futuro di Anguissa, sottolineando quelle che sarebbero le due possibilità di separazione. Una in ottica Arabia, con la “solita” Saudi League pronta a ricoprire di petroldollari i calciatori provenienti dall’Europa, nello specifico, sul centrocampista si sarebbe fiondato l’Al – Nassr.

A sorpresa, però, ci sarebbe un altro club ad aver attenzionato il calciatore. Si tratta della Juventus, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che conosce bene e apprezza tanto il calciatore e vorrebbe portarlo a Torino. Nel contratto di Anguissa è presente una clausola valida per l’estero fissata a 45 milioni, per ciò che concerne i confini nazionali, invece, il Napoli potrebbe scegliere di cederlo al migliore offerente.

Staremo a vedere quindi, ad oggi il futuro di Anguissa è avvolto ancora dal mistero. Potrebbe risultare decisivo anche il parere di Antonio Conte, che in attesa dell’annuncio ufficiale avrebbe già indicato le proprie linee guida al direttore sportivo Manna, definendo quali calciatori per lui sarebbero imprescindibili. Inoltre, proprio in zona mediana, con l’addio di Piotr Zielinski e la mancata riconferma dei vari Dendoncker e Hamed Jr Traorè, ripartire da una colonna portante potrebbe risultare fondamentale per il nuovo allenatore. Insomma, non resta che attendere novità in merito.