Ultim’ora Napoli, cambia tutto a sorpresa: annuncio per i tifosi

In casa Napoli c’è molta carne al fuoco in questo periodo, con vari temi sul tavolo. Arriva l’annuncio a sorpresa che potrebbe scombinare i piani dei tifosi azzurri.

Nel corso di queste settimane, il Napoli è impegnato su vari fronti. Il presidente De Laurentiis ha lavorato insistentemente sul fronte allenatore, riuscendo a strappare il sì di Antonio Conte. Oltre al tema allenatore, per il Napoli ci sono altri discorsi sul tavolo.

Difatti i dirigenti sono al lavoro in vista del calciomercato estivo, ma non solo. Pochi istanti fa è arrivato l’annuncio a sorpresa che va a confermare quanto emerso nelle indiscrezioni rilasciate in giornata.

Napoli, c’è un cambiamento a sorpresa: l’annuncio stupisce i tifosi

Nel corso di questi giorni, l’attenzione in casa Napoli è stata rivolta al risolvere la questione allenatore. I dirigenti hanno concluso l’accordo con Antonio Conte, che sarà ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli nei prossimi giorni. Per gli azzurri c’erano anche altri temi sul banco, come quello inerente al ritiro di Castel di Sangro. A causa dell’arrivo al decimo posto in Serie A, il Napoli dovrà disputare i trentaduesimi di Coppa Italia che si disputeranno tra il 10 e il 14 agosto. Il ritiro abruzzese si sarebbe dovuto concludere proprio il 10 agosto, ma a causa di questo impegno è stata cambiata la data.

Ad annunciare questo cambiamento è proprio il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, come riporta l’ANSA: “L’arrivo del Napoli a Castel di Sangro è fissato per il 25 luglio, la fine del ritiro potrebbe cambiare per via della Coppa Italia”. Come riporta l’agenzia giornalistica, il Napoli avrebbe comunicato al sindaco di Castel di Sangro che il ritiro terminerà il 9 agosto. Ovviamente si potrebbe ulteriormente accorciare questa data nel caso in cui il Napoli dovesse essere una delle prime squadre a disputare il proprio impegno in Coppa Italia. Al momento è certo che il ritiro è stato accorciato di un giorno, ma non è da escludere che potrebbero saltare ancora un paio di giorni.

Molto dipenderà dal sorteggio del tabellone di Coppa Italia, che sarà diramato nelle prossime settimane. Se il Napoli dovesse scendere in campo il 10 agosto, è molto probabile che si accorcino ulteriormente i giorni del ritiro di Castel di Sangro. Una notizia che crea del malumore nei tifosi azzurri che hanno già prenotato l’alloggio fino al 10 agosto nel Comune abruzzese. Intanto c’è già un primo cambiamento per la data di fine ritiro del Napoli, ma potrebbero arrivare altri annunci nel corso dei prossimi giorni.