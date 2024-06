Conte, richiesta a sorpresa al Napoli: cambia tutto per i tifosi

Antonio Conte si appresta a diventare il prossimo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino ha già avanzato una prima richiesta a sorpresa alla società.

Nella serata di ieri è arrivato l’HERE WE GO di Fabrizio Romano circa l’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. I tifosi del Napoli ora attendono solamente il comunicato ufficiale da parte del presidente Aurelio De Laurentiis sull’ingaggio del tecnico salentino.

In città intanto si è riacceso l’entusiasmo tra i tifosi proprio per la notizia dell’approdo di Antonio Conte come allenatore. Intanto il tecnico ha già avanzato una prima richiesta a sorpresa alla società.

Prima richiesta a sorpresa di Antonio Conte al Napoli: novità che sconvolge i tifosi

In casa Napoli si è riacceso parzialmente l’entusiasmo dopo che sono stati sanciti tutti gli accordi tra la dirigenza ed Antonio Conte per il ruolo di allenatore. Dopo mesi di chiacchiere e indiscrezioni circa il prossimo allenatore del Napoli, sono state sciolte finalmente le riserve. Adesso la tifoseria attende solamente l’ufficialità che come di consueto dovrebbe essere rilasciata dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso dei prossimi giorni.

In attesa del suo arrivo in città, Antonio Conte avrebbe già fatto recepire una prima richiesta a sorpresa alla società. La richiesta del tecnico salentino non riguarderebbe alcun colpo di mercato, ma sarebbe inerente al ritiro di Castel di Sangro. Come riporta Il Roma, Antonio Conte avrebbe chiesto alla società di anticipare la data del rientro dal ritiro per preparare al Konami Training Center il primo impegno stagionale. Difatti a causa del piazzamento al decimo posto in campionato, tra il 10 ed il 14 agosto il Napoli sarà impegnato nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Attualmente il ritiro di Castel di Sangro dovrebbe finire proprio il 10 agosto. Conte avrebbe chiesto alla società di rientrare in anticipo per preparare a Napoli la prima gara ufficiale della stagione.

Una richiesta che dimostra come il tecnico salentino non voglia preparare la prima gara ufficiale da allenatore del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro, ma al centro d’allenamento di Castel Volturno. Dunque il ritiro di Castel di Sangro potrebbe concludersi intorno al 7-8 agosto, e quindi in anticipo rispetto alle date ufficializzate da De Laurentiis qualche settimana fa. Una notizia che sconvolge anche i piani dei tifosi del Napoli, che potrebbero aver già prenotato l’alloggio in Abruzzo fino al 10 agosto per seguire i propri beniamini. Conte è stato chiaro, avanzando questa prima richiesta alla società, che ora capirà come muoversi su questo fronte.