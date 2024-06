Conte-Napoli, svelati tutti i dettagli del contratto: cosa succederebbe in caso di addio anticipato

Antonio Conte nei prossimi giorni sarà ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli. Intanto arriva una puntualizzazione sul contratto del tecnico con gli azzurri in caso di addio anticipato.

Nella giornata di ieri sono stati definiti tutti gli accordi tra i dirigenti del Napoli ed Antonio Conte, che si appresta a diventare il nuovo tecnico degli azzurri. Il tecnico salentino avrà il compito di rialzare la squadra dopo una stagione nefasta, e quindi riportarla ai vertici della Serie A.

In attesa dell’annuncio ufficiale del nuovo allenatore del Napoli, sono stati svelati tutti i dettagli del contratto che legherà Conte con gli azzurri.

Svelati i dettagli del contratto di Conte col Napoli: cosa succede in caso di addio anticipato

Nel corso delle ultime due settimane, il presidente Aurelio De Laurentiis ha intensificato i contatti per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Dopo aver incassato il due di picche da Gian Piero Gasperini (che resterà all’Atalanta, ndr.), il patron azzurro è tornato prepotentemente sull’ex allenatore di Inter e Juventus. Nel giro di queste due settimane, il presidente del Napoli è riuscito a chiudere l’accordo con Antonio Conte. Nella giornata di ieri sono stati sottoscritti tutti i dettagli del contratto del tecnico, per cui ora si aspetta solamente l’annuncio ufficiale.

A svelare i dettagli del contratto che legherà Antonio Conte al Napoli è Fabrizio Romano. Il giornalista ha confermato che Conte sarà legato agli azzurri fino al 2027, ma svelando un dettaglio importante. All’interno del contratto non è stata inserita alcuna clausola per la risoluzione anticipata del contratto. Quindi nel caso in cui Conte volesse lasciare il Napoli, non ci sarebbe alcun importo o clausola fissa suggellata sul contratto. Il presidente De Laurentiis ha voluto tutelarsi da questo punto di vista, soprattutto dopo quanto accaduto nel passato con Luciano Spalletti.

Ovviamente il patron azzurro ed i tifosi si aspettano di non dover arrivare a tale situazione nel corso di questi tre anni, sperando che il rapporto possa essere duraturo. Si aggiungono dunque sempre più tasselli inerenti al contratto che legherà Antonio Conte al Napoli. I tifosi sono in estasi per l’arrivo del tecnico salentino, per cui si attende l’annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis nei primi giorni della prossima settimana. Al momento dell’annuncio ufficiale e della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte potrebbero emergere ulteriori dettagli circa il contratto del tecnico. Intanto è arrivata la conferma che nel contratto non sarà presente alcuna clausola per l’addio anticipato del tecnico.