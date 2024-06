Calzona torna in Slovacchia: rivelazione in conferenza sui mesi a Napoli

Con il termine della stagione, si è di conseguenza interrotto il rapporto tra Francesco Calzona ed il Napoli. Il tecnico è tornato a parlare dal ritiro della Slovacchia del suo percorso con gli azzurri.

La stagione del Napoli si è conclusa domenica scorsa al Maradona, con gli azzurri che non sono andati oltre allo 0-0 contro il Lecce. Il match è stato l’ultimo di Francesco Calzona come tecnico degli azzurri, con Conte che presto prenderà il suo posto.

Intanto il tecnico è tornato a parlare dal ritiro della Slovacchia. Dal ritiro della Nazionale slovacca, Calzona ha speso anche qualche parola per il suo periodo da allenatore del Napoli.

Calzona torna a parlare del Napoli: le parole del tecnico dal ritiro della Slovacchia.

L’avventura di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli è stata tutt’altro che indimenticabile. Il tecnico italiano ha guidato gli azzurri da febbraio fino al termine della stagione, facendo classificare la squadra al decimo posto in Serie A. Sotto la sua gestione si è vista un’ulteriore involuzione della squadra, con la difesa che ha mostrato delle lacune spaventose. Domenica scorsa si è conclusa l’avventura del tecnico sulla panchina del Napoli, con il suo focus principale che è tornato sulla Slovacchia.

La Nazionale slovacca ha iniziato il proprio ritiro in preparazione di Euro2024, e nella conferenza stampa odierna il Commissario Tecnico Francesco Calzona è tornato a parlare della sua esperienza al Napoli:

“Mi sento a casa qui (Slovacchia,ndr.). Al Napoli è stata una bellissima esperienza, ci mancavano solo i risultati che volevamo. Nel calcio purtroppo succedono cose del genere. Come ho già detto all’inizio del mio impegno al Napoli, qualunque fossero stati i risultati lì, tornerei sicuramente qui. Alla fine è successo”.

Il C.T. della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli ha dunque ripercorso questi mesi vissuti sulla panchina degli azzurri. Calzona ha dichiarato di aver vissuto una bella esperienza, seppur i risultati non siano stati raggiunti dalla squadra. Ancora una volta, Calzona ha rinnovato il suo amore per la Slovacchia, che non avrebbe lasciato anche se le cose al Napoli fossero andate diversamente. Purtroppo il percorso di Calzona al Napoli è stato disastroso, con il tecnico che non è riuscito a raggiungere quantomeno un piazzamento in Europa. Sebbene all’inizio sembrava che Calzona potesse far meglio dei suoi predecessori, Rudi Garcia e Walter Mazzari, con il passare delle giornate il rendimento è peggiorato sempre di più. Dopo aver concluso la sua avventura sulla panchina azzurra, Calzona è tornato a ricoprire l’incarico di C.T. della Slovacchia, con la quale spera di poter disputare un Europei importante.