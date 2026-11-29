In occasione della partita di oggi contro il Sassuolo, il Napoli avrà modo di osservare da vicino due giocatori neroverdi che figurano nei piani del direttore sportivo Giovanni Manna.
Il nome principale è quello di Sebastiano Esposito, attaccante seguito per rinforzare il reparto offensivo azzurro. Secondo quanto riportato da Il Mattino, un’operazione già a gennaio non sarebbe semplice, ma il club partenopeo mantiene i contatti attivi con il suo agente, Mario Giuffredi.
Il secondo profilo monitorato è Darryl Bakola, centrocampista francese classe 2007, arrivato al Sassuolo lo scorso febbraio per 12 milioni di euro dal Marsiglia. Sempre secondo Il Mattino, Allegri avrebbe espresso il proprio gradimento, ma il Napoli non intende spingersi oltre i 20 milioni di euro: quella cifra rappresenterebbe il tetto massimo dell’eventuale offerta per il giovane centrocampista.