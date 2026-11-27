Per Zirkzee il club è in contatto con il procuratore Kia Joorabchian, che avrebbe buona sintonia con il ds Manna. Esposito è monitorato anche dopo le prestazioni in nazionale.

Il Napoli sta mantenendo vivi i contatti con gli agenti di Joshua Zirkzee e Sebastiano Esposito, i due profili seguiti per rinforzare l’attacco nella finestra di mercato di gennaio. Lo riferisce Matteo Moretto su YouTube.

Per l’attaccante olandese, il club azzurro è in contatto con il procuratore Kia Joorabchian, che avrebbe una grande sintonia con il direttore sportivo Giovanni Manna. Per Sebastiano Esposito, invece, ci sono stati contatti con il suo agente: secondo quanto riportato, il Napoli lo ha apprezzato molto anche in nazionale e lo sta monitorando con attenzione. In entrambi i casi, al momento non si parla di trattativa vera e propria.