Sebastiano Esposito è uno degli obiettivi di mercato del Napoli: secondo Il Mattino, l’operazione è ormai nelle mani del club azzurro, con un accordo di massima già raggiunto da tempo tra le parti. Il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di trasferirsi a Napoli.

Il nodo ancora da sciogliere riguarda la formula dell’affare: le parti dovranno decidere se strutturare l’operazione come prestito con diritto di riscatto oppure con obbligo di riscatto. Si tratta di un dettaglio tutt’altro che secondario, considerato che il club di De Laurentiis è tenuto a rispettare i vincoli economico-finanziari imposti dalla UEFA.

La trattativa presenta inoltre un passaggio intermedio: il Sassuolo dovrebbe prima riscattare anticipatamente Esposito dal Cagliari, per poi girarlo al Napoli. Nel frattempo, il giocatore sarà avversario degli azzurri nella prossima giornata di campionato.