Palmieri ha ricordato che storicamente il Sassuolo non cede i pezzi pregiati a gennaio e ha sottolineato come la convocazione in Nazionale valorizzi la scelta estiva su Esposito.

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, ha risposto alle voci di mercato che accostano Sebastiano Esposito al Napoli. Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, Palmieri ha precisato che, nonostante le indiscrezioni circolate, nessun contatto concreto è arrivato dal club azzurro.

In questi giorni ho letto, forse anche troppo, di queste attenzioni ma non abbiamo ricevuto chiamate.

Palmieri ha attribuito alla scelta estiva di puntare su Esposito un valore confermato dai fatti, citando la convocazione in Nazionale come ulteriore riscontro.

Il fatto che una squadra come il Napoli osservi i nostri giocatori fa piacere e ci inorgoglisce. Noi abbiamo puntato su Esposito in estate per questo ed il fatto che il suo nome sia accostato al Napoli e che sia arrivato in Nazionale dà ancora più valore alla nostra scelta.

Sul fronte cessioni invernali, il ds neroverde ha escluso partenze eccellenti a gennaio, richiamando una linea già seguita in passato.

Storicamente a metà stagione non abbiamo mai venduto i pezzi pregiati e anche in questo caso non faremo partire nessuno.

Palmieri ha aggiunto che la proprietà del Sassuolo dispone di un progetto solido e non intende privarsi dei giocatori di maggior valore nel mercato invernale.