Frank Anguissa è un centrocampista camerunese del Napoli, dove gioca dal 31 agosto 2021. È nato a Yaoundé nel 1995, è alto 1,84 m e gioca di piede destro. Con gli azzurri ha vinto due scudetti, quello del 2022-23 e quello del 2024-25, e ha giocato 148 partite in Serie A fino al 2025-26, con 13 gol e 16 assist. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027.

Chi è Frank Anguissa

Il nome completo è André-Frank Zambo Anguissa. È nato a Yaoundé, in Camerun, il 16 novembre 1995. Ha il passaporto francese per via della madre ed è uno di sei figli. In campo è un centrocampista centrale.

La carriera prima del Napoli

Anguissa ha cominciato in Francia, al Marsiglia. Ha debuttato in Ligue 1 nel 2015-16 e dall’anno dopo è diventato titolare, con 33 presenze nel 2016-17 e 37 nel 2017-18, stagione in cui il Marsiglia ha raggiunto la finale di Europa League.

Nell’estate 2018 è passato al Fulham, per una cifra record per il club londinese. In Premier League ha giocato 22 partite, ma la squadra è retrocessa e nel 2019-20 Anguissa è stato ceduto in prestito al Villarreal, dove ha giocato 36 partite di Liga e ha segnato due gol. Poi è tornato al Fulham, appena risalito in Premier League, e nel 2020-21 ha giocato 36 partite di campionato, ma la squadra è retrocessa di nuovo. All’inizio della stagione 2021-22 ha giocato altre tre partite di Championship con i londinesi, prima del trasferimento.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 31 agosto 2021, in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Il riscatto è stato esercitato il 26 maggio 2022: secondo Sky Sport è costato 15 milioni di euro, da pagare in tre anni. Dalla stagione 2022-23 è un giocatore del Napoli a titolo definitivo. Nella prima stagione ha giocato 25 partite di campionato e cinque di Europa League.

Nel 2022-23 è stato uno dei titolari della squadra di Spalletti che ha vinto lo scudetto: 36 presenze, 3 gol e 5 assist in Serie A. Ha giocato anche in Champions League, dove il Napoli è arrivato ai quarti di finale, con 8 presenze, un gol e tre assist. Nel 2023-24, con tre allenatori in una stagione, ha giocato 34 partite di campionato.

Il secondo scudetto è arrivato nel 2024-25, con Antonio Conte. In quella stagione Anguissa ha giocato 35 partite di Serie A, ha segnato 6 gol (il suo massimo in campionato) e ha fatto 5 assist. A gennaio 2025 ha vinto il premio EA Sports FC di giocatore del mese della Serie A, e lo ha vinto di nuovo a ottobre 2025.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2015-16 Marsiglia Ligue 1 9 0 0 2016-17 Marsiglia Ligue 1 33 0 1 2017-18 Marsiglia Ligue 1 37 0 0 2018-19 Fulham Premier League 22 0 0 2019-20 Villarreal (prestito) Liga 36 2 2 2020-21 Fulham Premier League 36 0 3 2021-22 Napoli (prestito) Serie A 25 0 2 2022-23 Napoli Serie A 36 3 5 2023-24 Napoli Serie A 34 0 2 2024-25 Napoli Serie A 35 6 5 2025-26 Napoli Serie A 18 4 2 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 8 1 0 Totale Napoli Serie A 156 14 16

Gli ultimi due anni

La stagione 2025-26 è stata condizionata da un infortunio. Il 12 novembre 2025, durante un allenamento con il Camerun, Anguissa si è fatto male: il Napoli ha comunicato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, con uno stop stimato di tre-quattro mesi. Ha chiuso l’anno con 18 presenze in Serie A e, per lo stesso infortunio, non ha giocato la Supercoppa italiana vinta dal Napoli a Riad il 22 dicembre contro il Bologna.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, il 22 settembre gli esami hanno accertato una lesione di basso grado all’adduttore lungo della coscia destra, dopo la partita di Firenze. Ha saltato diverse gare e il 24 ottobre ha segnato nel 3-3 con la Roma.

Statistiche Serie A 2026/27

8 Presenze

1 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 7 (2)

Falli commessi / subiti 4 / 5

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 17:36.

Il box qui sopra riporta i numeri aggiornati della stagione. Il suo contratto scade il 30 giugno 2027 e finora non risulta un annuncio ufficiale di rinnovo. La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie sul suo futuro c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Anguissa con il Camerun

Con la nazionale ha esordito il 24 marzo 2017 in un’amichevole vinta 1-0 contro la Tunisia. Secondo Transfermarkt, al 29 maggio 2026, ha giocato 66 partite e ha segnato 5 gol. Ha partecipato alla Confederations Cup 2017, dove ha segnato il suo primo gol con il Camerun nell’1-1 con l’Australia, e alla Coppa d’Africa 2021, finita con il terzo posto di casa. Ha giocato le tre partite del girone del Mondiale 2022, in Qatar. Il Camerun non si è qualificato al Mondiale 2026: il 13 novembre 2025 ha perso 1-0 con la RD Congo nella semifinale dei playoff africani.

Domande frequenti

Quando è arrivato Anguissa al Napoli?

Il 31 agosto 2021, in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. Il riscatto è stato esercitato il 26 maggio 2022 e dalla stagione 2022-23 è un giocatore del Napoli a titolo definitivo.

Quanti scudetti ha vinto Anguissa?

Due, con il Napoli: quello del 2022-23, con Luciano Spalletti, e quello del 2024-25, con Antonio Conte.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2027.