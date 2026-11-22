Il giornalista Sandro Sabatini ha preso le difese di Massimiliano Allegri riguardo alla scarsa vena realizzativa di Rasmus Hojlund con la maglia del Napoli, intervenendo a 352 Sport.

Il prossimo che mi dice che Hojlund segna con la nazionale danese perché c’è il gioco della Danimarca e non segna col Napoli perché c’è il gioco di Allegri, io gli dico di contare le occasioni da gol con la Danimarca e quelle col Napoli. Con la Danimarca due occasioni e due gol, con il Napoli tre occasioni e zero gol.