Il presidente ha pranzato con Allegri e la squadra a Pozzuoli in vista della sfida serale al Maradona contro il Torino.

Aurelio De Laurentiis si è presentato a sorpresa nel ritiro del Napoli all’hotel Gli Dei di Pozzuoli, dove la squadra si è raccolta in attesa della partita di questa sera contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona. La visita è riportata da Il Mattino.

Secondo quanto riferito dalla testata, il presidente ha pranzato con Allegri e il gruppo squadra. Un segnale di vicinanza in vista di un ciclo di partite che, stando al contesto della notizia, sarà determinante per definire le ambizioni stagionali del club.