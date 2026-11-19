La SSC Napoli ha diffuso un comunicato ufficiale per definire le modalità delle conferenze stampa dell’allenatore Massimiliano Allegri. In campionato, il tecnico parlerà ai media soltanto nel post partita, mentre le conferenze pre-gara non sono previste come appuntamento fisso.
La SSC Napoli comunica che verranno effettuate le conferenze stampa del post partita e quelle obbligatorie di Champions. Diversamente, il club le organizzerà quando lo riterrà necessario.
Secondo quanto precisato dal club, restano confermati i consueti spazi di intervista live ai media presenti prima e dopo le partite. Per le gare di Champions League, invece, le conferenze stampa si terranno regolarmente, in quanto previste dal regolamento UEFA.