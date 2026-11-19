Ignazio Abate, allenatore del Torino, guarda alla sfida contro il Napoli con un doppio sentimento: l’affetto per una città e una maglia che ha indossato da calciatore, e la determinazione di strappare punti al Maradona.

In conferenza stampa, Abate ha parlato apertamente del suo legame con il club azzurro e dell’obiettivo granata in vista del prossimo impegno.

Ho bei ricordi di Napoli, è stata la mia prima esperienza da professionista. Ma ora speriamo di toglierci una bella soddisfazione.

Il tecnico del Torino ha poi precisato il senso di quella soddisfazione, spostando il focus sui suoi giocatori.

Non ci penso a dare un dispiacere a un mio ex allenatore. Mi auguro che i miei ragazzi riescano a togliersi una soddisfazione prendendo punti in uno stadio infuocato.

Abate ha anche ricordato il rapporto con Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Napoli, con cui ha condiviso gli anni al Milan.