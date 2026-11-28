“Rinnovo alla De Bruyne”: si sblocca il capitolo McTominay?
La Gazzetta dello Sport aggiorna i tifosi azzurri sulla telenovela Scott con un importante messaggio: “La voglia di continuare insieme c’è da ambo le parti”.
La rosea parla infatti del summit avvenuto a Manchester tra Manna e gli agenti di Scott, in cui il desiderio è venuto a galla, così come le distanze sulle cifre. 7 milioni la richiesta dell’entourage dello scozzese, 5.5 milioni + bonus per arrivare a 6 milioni la risposta del Napoli.
Volontà e distanze, che potrebbero però essere colmate dalle rassicurazioni sul progetto e dai risultati/raggiungimento della Champions: nel frattempo, anche con le cifre proposte dal Napoli, McTominay diverrebbe l’azzurro più pagato in rosa, vista la probabile partenza di De Bruyne in estate se non a gennaio.