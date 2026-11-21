Questo è il bello di Napoli ma bisogna lavorare e avere equilibrio". Poi su De Bruyne: "Non c’è né un piede dentro né fuori, è un giocatore straordinario.

Il Napoli ha vinto per 1-0 contro il Torino e nel post-partita ha parlato Allegri. A Dazn, il mister ha dichiarato: “È tutta una questione di positività dell’ambiente che in questo momento ha un po’ di pressione. Questo è il bello di Napoli ma bisogna lavorare e avere equilibrio“.

Poi su De Bruyne: “Non c’è né un piede dentro né fuori, è un giocatore straordinario. In tanti guardano le partite e in pochi le vedono. Ha 35 anni, sta tornando con la condizione e sta crescendo dopo un infortunio pesante di 4/5 mesi. Fortunatamente io riesco ancora a vedere”.

Infine, Allegri ha aggiunto: “I ragazzi hanno preso atto della realtà del momento del Napoli. Noi stasera avevamo un punto in più di loro, ho chiesto loro di avere tanto rispetto e un filo in meno di presunzione, di avere “paura” a livello difensivo che in queste partite ci è mancato”.