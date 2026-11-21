“PER SEGNARE BISOGNA SORRIDERE”, è Allegri-show dopo il gol di McTominay.

Scott McTominay batte Perri per l’1-0 Napoli, il Maradona esulta e mister Allegri regala una perla di saggezza inaspettata alla panchina azzurra.

“Il segreto è sorridere, se non si sorride non si segna. Nel primo tempo nessuno sorrideva e infatti non abbiamo segnato”

Questo quanto pronunciato da Allegri e riportato da Francesco Modugno, a bordocampo durante la partita per Sky Sport.

Una frase tanto semplice quanto significativa e pesante in casa Napoli, dove la gioia e il sorriso di certo non abbondavano nelle ultime settimane: che sia questo il segreto e il momento della ripartenza per i partenopei?