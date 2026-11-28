Niente follie per Varela: il Napoli DETTA LA LINEA per gennaio.
In casa dei partenopei si continua a parlare di Gustavo Varela in vista del mercato invernale: il Napoli cerca un bomber, ma tale necessità non giustifica follie di mercato.
Secondo ‘Il Mattino’, infatti, gli azzurri sarebbero stati chiari: niente aste al rialzo o spese folli, in caso di crescita del prezzo sui 30/40 milioni gli azzurri farebbero un passo indietro.
La società del Napoli ritiene infatti troppo poche, nonostante i numerosi gol, 15 partite per consacrare un bomber e per giustificare una spesa simile.