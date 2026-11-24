Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Manchester City, evidenziando come ci sia anche il suo zampino nelle difficoltà riscontrare in questo inizio di stagione:

“Nella prima parte di stagione c’è anche mia responsabilità. Ci sono segnali che non vanno bene come i gol presi, stasera per segnare hanno dovuto sudare. Ci deve essere l’atteggiamento altrimenti non si vince. Oggi c’è rammarico di non aver vinto, ma alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Se riuscissimo a vincere le ultime tre partite, questo sarebbe un punto importante”.