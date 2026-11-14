Centravanti di 2,01 m nato a Moncalieri, classe 2000, è al Napoli dal luglio 2025: la carriera dalla Serie D a Udinese e Nottingham Forest, il contratto fino al 2030 e i numeri del campionato in corso.

Lorenzo Lucca è un centravanti italiano del Napoli, dove gioca dal 18 luglio 2025. È nato a Moncalieri, in provincia di Torino, il 10 settembre 2000, ed è alto 2,01 m. Con gli azzurri ha vinto la Supercoppa italiana del dicembre 2025. In Serie A con il Napoli ha 16 presenze e un gol fino al 2025-26. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030.

Chi è Lorenzo Lucca

Lucca è un attaccante centrale alto e potente, forte di testa e bravo a proteggere il pallone. In passato è stato paragonato a Luca Toni, mentre lui ha detto di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic. È cresciuto nelle giovanili del Torino, dal 2008 al 2015, ed è passato per categorie molto basse prima di arrivare in Serie A.

La carriera prima del Napoli

Dopo il Torino, Lucca ha giocato al Chieri, all’Atletico Torino in Promozione e al Vicenza in Serie C, nel 2017-18. Nel 2018-19 è stato in prestito alla Primavera del Brescia, con 16 gol in 18 partite di campionato. Il 31 gennaio 2020 è stato acquistato dal Palermo, che giocava in Serie D, e ha vinto il campionato 2019-20. L’anno dopo, in Serie C, ha segnato 13 gol in 27 presenze.

Il 21 luglio 2021 è passato al Pisa, in Serie B: 30 presenze e 6 gol nel 2021-22. Nell’agosto 2022 l’Ajax lo ha preso in prestito con un’opzione di acquisto da 10 milioni, ed è stato il primo italiano nella storia del club olandese. Ha giocato 14 partite di Eredivisie e altre 14 con il Jong Ajax, ma l’opzione non è stata esercitata e Lucca è tornato al Pisa.

La svolta è arrivata a Udine. L’Udinese lo ha preso in prestito il 7 luglio 2023, con l’obbligo di riscatto fissato a circa 8 milioni più il 10 per cento di una futura rivendita da riconoscere al Pisa. In due stagioni ha giocato 70 partite di Serie A, con 8 gol nel 2023-24 e 12 nel 2024-25.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 18 luglio 2025, in prestito oneroso con un’opzione di acquisto. Ha debuttato il 23 agosto 2025 a Sassuolo, nel 2-0 degli azzurri, e il primo gol con la maglia del Napoli è arrivato il 22 settembre 2025, nel 3-2 al Pisa. L’opzione è stata esercitata in anticipo a gennaio 2026.

Poche settimane dopo, nel gennaio 2026, è stato mandato in prestito al Nottingham Forest per 1 milione di euro, con un’opzione di acquisto da 35 milioni. Ha esordito il 6 febbraio 2026 contro il Leeds, perdendo 3-1 e segnando l’unico gol della sua squadra. Il Forest non lo ha riscattato e in estate è tornato al Napoli.

Caratteristiche tecniche

Lucca è un centravanti di sfondamento. Gioca bene di testa, difende il pallone con il corpo e sa farsi vedere in area. Rispetto ad altri attaccanti della sua stazza ha una buona corsa e una tecnica discreta. Nelle giornate in cui non è servito in area tende a fare meno, e il suo rendimento è stato spesso legato alla fiducia.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Le partite di coppa non sono incluse. Per le giovanili sono indicate le gare del campionato Primavera. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2017-18 Vicenza Serie C, girone B 3 0 – 2018-19 Brescia (prestito) Primavera 2 18 16 1 2019-20 Torino Primavera 1 8 2 3 2019-20 Palermo Serie D, girone I 3 1 – 2020-21 Palermo Serie C, girone C 27 13 – 2021-22 Pisa Serie B 30 6 4 2022-23 Jong Ajax (prestito) Eerste Divisie 14 6 3 2022-23 Ajax (prestito) Eredivisie 14 2 1 2023-24 Udinese Serie A 37 8 4 2024-25 Udinese Serie A 33 12 2 2025-26 Napoli Serie A 16 1 – 2025-26 Nottingham Forest (prestito) Premier League 4 1 – 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 10 0 0 Totale Napoli Serie A 26 1 0

Gli ultimi due anni

Il 2025-26 è stato spezzato in due: 16 partite di Serie A con il Napoli e un gol, poi 4 partite di Premier League con il Forest, con un gol al Leeds all’esordio. Pedullà ha ricordato che Antonio Conte lo aveva chiesto per primo per l’attacco, e che dopo tre mesi ne aveva voluto la cessione.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, Lucca è stato impiegato quasi sempre dalla panchina e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. L’8 novembre, contro la Lazio, è stato fischiato dal pubblico del Maradona al momento dell’ingresso, al 74′. Allegri lo ha difeso a DAZN: ha detto che è in un momento di difficoltà ma che tra 20-30 giorni tornerà a far gol. Le ipotesi sul suo futuro, da cessione a prestito a permanenza fino all’estate, sono aperte e non ci sono trattative ufficiali.

Statistiche Serie A 2026/27

10 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 8 volte

Tiri (in porta) 10 (3)

Falli commessi / subiti 7 / 5

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Il resto del reparto offensivo è nella pagina sulla rosa del Napoli 2026/27. Le notizie sul suo futuro e sull’arrivo di altri attaccanti sono nell’archivio del calciomercato Napoli.

Lucca con l’Italia

Con l’Under 21 ha giocato 6 partite e ha segnato 2 gol, debuttando il 7 settembre 2021 contro il Montenegro. Luciano Spalletti lo ha convocato per la prima volta nel marzo 2024, ma non è sceso in campo. Ha esordito in Nazionale maggiore il 14 ottobre 2024, entrando all’84’ nel 4-1 a Udine contro Israele, in Nations League. Ha 5 presenze e nessun gol.

Domande frequenti

Quando è arrivato Lucca al Napoli?

Il 18 luglio 2025, in prestito dall’Udinese con opzione di acquisto. L’opzione è stata esercitata a gennaio 2026.

Quanto è alto Lorenzo Lucca?

2,01 m.

Fino a quando ha il contratto Lucca?

Fino al 30 giugno 2030.