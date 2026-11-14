Lorenzo Lucca è un centravanti italiano del Napoli, dove gioca dal 18 luglio 2025. È nato a Moncalieri, in provincia di Torino, il 10 settembre 2000, ed è alto 2,01 m. Con gli azzurri ha vinto la Supercoppa italiana del dicembre 2025. In Serie A con il Napoli ha 16 presenze e un gol fino al 2025-26. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030.
Chi è Lorenzo Lucca
Lucca è un attaccante centrale alto e potente, forte di testa e bravo a proteggere il pallone. In passato è stato paragonato a Luca Toni, mentre lui ha detto di ispirarsi a Zlatan Ibrahimovic. È cresciuto nelle giovanili del Torino, dal 2008 al 2015, ed è passato per categorie molto basse prima di arrivare in Serie A.
La carriera prima del Napoli
Dopo il Torino, Lucca ha giocato al Chieri, all’Atletico Torino in Promozione e al Vicenza in Serie C, nel 2017-18. Nel 2018-19 è stato in prestito alla Primavera del Brescia, con 16 gol in 18 partite di campionato. Il 31 gennaio 2020 è stato acquistato dal Palermo, che giocava in Serie D, e ha vinto il campionato 2019-20. L’anno dopo, in Serie C, ha segnato 13 gol in 27 presenze.
Il 21 luglio 2021 è passato al Pisa, in Serie B: 30 presenze e 6 gol nel 2021-22. Nell’agosto 2022 l’Ajax lo ha preso in prestito con un’opzione di acquisto da 10 milioni, ed è stato il primo italiano nella storia del club olandese. Ha giocato 14 partite di Eredivisie e altre 14 con il Jong Ajax, ma l’opzione non è stata esercitata e Lucca è tornato al Pisa.
La svolta è arrivata a Udine. L’Udinese lo ha preso in prestito il 7 luglio 2023, con l’obbligo di riscatto fissato a circa 8 milioni più il 10 per cento di una futura rivendita da riconoscere al Pisa. In due stagioni ha giocato 70 partite di Serie A, con 8 gol nel 2023-24 e 12 nel 2024-25.
L’arrivo al Napoli
Il Napoli lo ha preso il 18 luglio 2025, in prestito oneroso con un’opzione di acquisto. Ha debuttato il 23 agosto 2025 a Sassuolo, nel 2-0 degli azzurri, e il primo gol con la maglia del Napoli è arrivato il 22 settembre 2025, nel 3-2 al Pisa. L’opzione è stata esercitata in anticipo a gennaio 2026.
Poche settimane dopo, nel gennaio 2026, è stato mandato in prestito al Nottingham Forest per 1 milione di euro, con un’opzione di acquisto da 35 milioni. Ha esordito il 6 febbraio 2026 contro il Leeds, perdendo 3-1 e segnando l’unico gol della sua squadra. Il Forest non lo ha riscattato e in estate è tornato al Napoli.
Caratteristiche tecniche
Lucca è un centravanti di sfondamento. Gioca bene di testa, difende il pallone con il corpo e sa farsi vedere in area. Rispetto ad altri attaccanti della sua stazza ha una buona corsa e una tecnica discreta. Nelle giornate in cui non è servito in area tende a fare meno, e il suo rendimento è stato spesso legato alla fiducia.
Le statistiche in campionato, stagione per stagione
Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Le partite di coppa non sono incluse. Per le giovanili sono indicate le gare del campionato Primavera. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.
|Stagione
|Club
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2017-18
|Vicenza
|Serie C, girone B
|3
|0
|–
|2018-19
|Brescia (prestito)
|Primavera 2
|18
|16
|1
|2019-20
|Torino
|Primavera 1
|8
|2
|3
|2019-20
|Palermo
|Serie D, girone I
|3
|1
|–
|2020-21
|Palermo
|Serie C, girone C
|27
|13
|–
|2021-22
|Pisa
|Serie B
|30
|6
|4
|2022-23
|Jong Ajax (prestito)
|Eerste Divisie
|14
|6
|3
|2022-23
|Ajax (prestito)
|Eredivisie
|14
|2
|1
|2023-24
|Udinese
|Serie A
|37
|8
|4
|2024-25
|Udinese
|Serie A
|33
|12
|2
|2025-26
|Napoli
|Serie A
|16
|1
|–
|2025-26
|Nottingham Forest (prestito)
|Premier League
|4
|1
|–
|2026-27 (in corso)
|Napoli
|Serie A
|10
|0
|0
|Totale Napoli
|Serie A
|26
|1
|0
Gli ultimi due anni
Il 2025-26 è stato spezzato in due: 16 partite di Serie A con il Napoli e un gol, poi 4 partite di Premier League con il Forest, con un gol al Leeds all’esordio. Pedullà ha ricordato che Antonio Conte lo aveva chiesto per primo per l’attacco, e che dopo tre mesi ne aveva voluto la cessione.
Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, Lucca è stato impiegato quasi sempre dalla panchina e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. L’8 novembre, contro la Lazio, è stato fischiato dal pubblico del Maradona al momento dell’ingresso, al 74′. Allegri lo ha difeso a DAZN: ha detto che è in un momento di difficoltà ma che tra 20-30 giorni tornerà a far gol. Le ipotesi sul suo futuro, da cessione a prestito a permanenza fino all’estate, sono aperte e non ci sono trattative ufficiali.
Il resto del reparto offensivo è nella pagina sulla rosa del Napoli 2026/27. Le notizie sul suo futuro e sull’arrivo di altri attaccanti sono nell’archivio del calciomercato Napoli.
Lucca con l’Italia
Con l’Under 21 ha giocato 6 partite e ha segnato 2 gol, debuttando il 7 settembre 2021 contro il Montenegro. Luciano Spalletti lo ha convocato per la prima volta nel marzo 2024, ma non è sceso in campo. Ha esordito in Nazionale maggiore il 14 ottobre 2024, entrando all’84’ nel 4-1 a Udine contro Israele, in Nations League. Ha 5 presenze e nessun gol.
Domande frequenti
Quando è arrivato Lucca al Napoli?
Il 18 luglio 2025, in prestito dall’Udinese con opzione di acquisto. L’opzione è stata esercitata a gennaio 2026.
Quanto è alto Lorenzo Lucca?
2,01 m.
Fino a quando ha il contratto Lucca?
Fino al 30 giugno 2030.