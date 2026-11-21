D'Aversa ha dichiarato in conferenza che Sassuolo è la piazza ideale per la crescita di Esposito, frenando così le voci di un possibile trasferimento in azzurro a gennaio.

Sebastiano Esposito è uno dei nomi circolati con maggiore insistenza in orbita Napoli in vista della finestra di mercato di gennaio. A cercare di smorzare l’entusiasmo è stato Roberto D’Aversa, allenatore del Sassuolo, che in conferenza stampa ha difeso il proprio attaccante dalle voci di trasferimento.

Credo che Sassuolo sia la piazza ideale per la sua crescita, per trovare la sua reale dimensione.

Così D’Aversa, cercando di tenere lontane le sirene di mercato da un giocatore su cui il club neroverde evidentemente punta. Gli azzurri, però, restano alla finestra.