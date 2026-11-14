Olandese di Capelle aan den IJssel, classe 1999, è al Napoli dal 17 luglio 2025: la carriera da Ajax a PSV e Galatasaray, il contratto fino al 2030 e i numeri del campionato in corso.

Noa Lang è un attaccante esterno olandese del Napoli, dove gioca dal 17 luglio 2025. È nato a Capelle aan den IJssel il 17 giugno 1999, è alto 1,76 m e gioca soprattutto sulla fascia sinistra. Con gli azzurri ha vinto la Supercoppa italiana del dicembre 2025. In Serie A con il Napoli ha 18 presenze, 1 gol e 2 assist fino al 2025-26. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030.

Chi è Noa Lang

Il nome completo è Noa Noëll Lang. È cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax, dove è rimasto dal 2013 al 2017, ed è un esterno offensivo che può giocare anche da trequartista. Le sue qualità sono il dribbling e il cambio di ritmo. Nel corso della carriera ha avuto diversi problemi fisici.

La carriera prima del Napoli

Dopo la trafila giovanile, Lang ha giocato con la seconda squadra dell’Ajax, in seconda divisione olandese, e solo poche partite in prima squadra. Nel 2020, nella seconda parte della stagione, è stato in prestito al Twente. Il 5 ottobre 2020 è passato al Club Brugge, in prestito con obbligo di riscatto, ed è stato il momento in cui la sua carriera è decollata: 14 gol e 8 assist nel campionato belga 2020-21, poi 7 gol e 12 assist nel 2021-22. In Belgio ha vinto due campionati, 2020-21 e 2021-22.

L’8 luglio 2023 il PSV lo ha acquistato a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro. Nella prima stagione ha giocato 11 partite di Eredivisie, nella seconda 29, con 11 gol e 10 assist. In maglia PSV ha vinto la Supercoppa olandese 2023.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha acquistato il 17 luglio 2025, a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di cinque anni e ha preso la maglia numero 70. Nel 2025-26, con Antonio Conte, ha avuto poco spazio: 18 presenze in Serie A, con 1 gol e 2 assist. Il gol è arrivato il 22 novembre 2025 contro l’Atalanta, nel 3-1 del Napoli.

Il 23 gennaio 2026 è andato in prestito al Galatasaray, per 2 milioni di euro, con un riscatto fissato a 30 milioni. Ha giocato 13 partite di campionato turco. Il Galatasaray non ha esercitato il riscatto e in estate Lang è tornato al Napoli.

Caratteristiche tecniche

Lang è un esterno estroso, con buona tecnica e dribbling. Cambia ritmo con facilità, è freddo davanti alla porta e sa servire i compagni. Parte dalla sinistra e rientra verso il centro per il tiro o per il passaggio. Il suo rendimento è stato condizionato da infortuni e da un carattere che spesso lo ha messo al centro delle discussioni.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Le partite delle giovanili e delle coppe non sono incluse. Nel 2017-18 era in rosa all’Ajax senza presenze in campionato. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2016-17 Jong Ajax Eerste Divisie 2 0 1 2017-18 Jong Ajax Eerste Divisie 14 2 4 2018-19 Jong Ajax Eerste Divisie 22 5 3 2018-19 Ajax Eredivisie 3 0 1 2019-20 Jong Ajax Eerste Divisie 9 5 4 2019-20 Ajax Eredivisie 5 3 0 2019-20 Twente (prestito) Eredivisie 7 1 0 2020-21 Ajax Eredivisie 1 0 0 2020-21 Club Brugge (prestito) Jupiler Pro League 24 14 8 2021-22 Club Brugge Jupiler Pro League 31 7 12 2022-23 Club Brugge Jupiler Pro League 28 8 5 2023-24 PSV Eredivisie 11 4 2 2024-25 PSV Eredivisie 29 11 10 2025-26 Napoli Serie A 18 1 2 2025-26 Galatasaray (prestito) Süper Lig 13 0 3 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 9 1 1 Totale Napoli Serie A 27 2 3

Gli ultimi due anni

Il 2025-26 è stato diviso in due: 18 partite di Serie A con il Napoli fino a gennaio, poi 13 di campionato turco con il Galatasaray.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, è stato impiegato con regolarità e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Contro il Monza del 28 ottobre ha servito Hojlund e De Bruyne nel 4-1 azzurro, e contro la Lazio dell’8 novembre ha giocato una delle sue migliori partite in azzurro, con il cross dell’autogol di Pedraza per l’1-1. In quella gara però è stato fischiato dal Maradona e ha risposto con il gesto della mano all’orecchio, e a fine partita le curve hanno chiesto che andasse via. La Gazzetta dello Sport ha scritto che il Genoa potrebbe provare a prenderlo a gennaio, in prestito: per ora è una voce, non c’è nessuna trattativa ufficiale.

Statistiche Serie A 2026/27

9 Presenze

1 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 2 volte

Tiri (in porta) 15 (6)

Falli commessi / subiti 3 / 2

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Per vedere il resto della squadra c’è la pagina della rosa del Napoli 2026/27, e per le notizie sul suo futuro l’archivio del calciomercato Napoli.

Lang con l’Olanda

Ha esordito con la nazionale maggiore l’8 ottobre 2021 contro la Lettonia. Ha 20 presenze e 3 gol, il primo il 14 giugno 2022 contro il Galles. Con l’Under 21 ha giocato 8 partite e ha segnato un gol, e ha partecipato all’Europeo di categoria del 2021.

Domande frequenti

Quando è arrivato Lang al Napoli?

Il 17 luglio 2025, a titolo definitivo dal PSV. Nel gennaio 2026 è stato prestato al Galatasaray ed è tornato in estate.

Che numero di maglia ha Lang?

Il 70.

Fino a quando ha il contratto Lang?

Fino al 30 giugno 2030.