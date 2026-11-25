Gianluigi Donnarumma non ha nascosto il proprio stato d’animo dopo i cori e gli insulti ricevuti dai tifosi del Napoli durante la partita tra Manchester City e Napoli. Il portiere si è fermato brevemente nella mixed zone al termine del match, rispondendo a una sola domanda dei giornalisti presenti.
Alla richiesta su come stesse sua madre, tifosa del Napoli, Donnarumma ha risposto con poche parole:
È incazzata perché l’hanno insultata.
La risposta sintetizza il rammarico del portiere per quanto accaduto sugli spalti durante Manchester City-Napoli.