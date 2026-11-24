Massimiliano Allegri fa chiarezza sulla Champions: la qualificazione degli azzurri non è in discussione nella sfida di stasera.
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra Manchester City e Napoli, il tecnico azzurro ha sottolineato come i partenopei si giochino la qualificazione ai playoff nelle ultime tre partite del calendario:
“Solo uno stupido non avrebbe capito che il Napoli si sarebbe giocata la qualificazione nelle ultime tre partite”
Anche se stasera non dovesse arrivare il risultato, dunque, per Allegri non c’è alcun campanello d’allarme:
“Bisogna essere realisti e con il calendario alla mano era così. Non vuole dire voler perdere a Manchester. Siamo corri e stanno giocando sempre gli stessi. Sono positivo, siamo dentro la Champions indipendentemente da come vada e domenica abbiamo una partita importante per la classifica”