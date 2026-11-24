Massimiliano Allegri fa chiarezza sulla Champions: la qualificazione degli azzurri non è in discussione nella sfida di stasera.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida tra Manchester City e Napoli, il tecnico azzurro ha sottolineato come i partenopei si giochino la qualificazione ai playoff nelle ultime tre partite del calendario:

Anche se stasera non dovesse arrivare il risultato, dunque, per Allegri non c’è alcun campanello d’allarme:

“Bisogna essere realisti e con il calendario alla mano era così. Non vuole dire voler perdere a Manchester. Siamo corri e stanno giocando sempre gli stessi. Sono positivo, siamo dentro la Champions indipendentemente da come vada e domenica abbiamo una partita importante per la classifica”