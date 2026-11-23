Massimiliano Allegri ha reso noti i convocati del Napoli per la sfida di Champions League contro il Manchester City. Il reparto difensivo è ridotto all’osso: tra squalifiche e indisponibilità, soltanto quattro giocatori di ruolo figurano nella lista.

Portieri: Contini, Milinkovic-Savic, Spinelli. Difensori: Beukema, Olivera, Rrahmani, Spinazzola. Marianucci e Favasuli non sono in lista UEFA, mentre Rafa Marin è squalificato.

A centrocampo e in attacco figurano Anguissa, Chiummariello, De Bruyne, Gilmour, McTominay; Giovane, Hojlund, Noa Lang, Lucca, David Neres, Politano.

David Neres torna disponibile dopo oltre un mese di assenza: il brasiliano non gioca dalla partita Villarreal-Napoli del 13 ottobre, terminata 3-1.