Sei anni fa moriva Maradona: la sua eredità va oltre i trofei e resta legata in modo indissolubile a Napoli e al senso di rivalsa che ha saputo trasmettere.

Il 25 novembre segna ogni anno una data che il mondo del calcio non riesce a lasciarsi alle spalle con indifferenza. Sei anni fa moriva Diego Armando Maradona, e il vuoto lasciato dalla sua scomparsa resta difficile da misurare per chiunque abbia seguito la sua storia, in campo o attraverso il racconto di chi c’era.

La sua eredità non si esaurisce nei numeri o nei trofei. Maradona ha rappresentato qualcosa di più largo: un simbolo, una serie di battaglie personali e collettive, e una capacità di trasmettere senso di rivalsa a un’intera città. Quella dimensione, legata a Napoli in modo indissolubile, è ciò che rende la sua memoria ancora viva a distanza di sei anni.