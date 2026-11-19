Il PSV ha già offerto 2 milioni, cifra ritenuta insufficiente. Allegri, Manna e De Laurentiis sono contrari alla cessione a metà stagione.

Il Napoli ha fissato una soglia per Kevin De Bruyne: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la cifra che potrebbe spingere il club a sedersi al tavolo si aggira intorno ai 7 milioni di euro, una somma paragonabile a quanto il belga è costato finora alla società azzurra.

Il PSV Eindhoven ha già presentato una prima offerta da 2 milioni di euro, ma la proposta è stata ritenuta insufficiente. La posizione del Napoli, almeno per il mercato di gennaio, è di non cedere il giocatore: Allegri non intende privarsi del suo miglior giocatore a metà stagione, e anche il direttore sportivo Manna e il presidente De Laurentiis condividono questa linea.

Tuttavia, la Gazzetta dello Sport precisa che di fronte a un’offerta da 7 milioni il club valuterebbe la situazione, senza però applicare sconti.