Reina parla anche di Manchester City-Napoli e della Serie A: Inter favorita, Milan e Juventus in fase interlocutoria, Como e Roma in crescita secondo l'ex portiere.

Pepe Reina non ha dimenticato Napoli. L’ex portiere azzurro, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della sua esperienza in maglia partenopea e del legame speciale con la città, ricordando in particolare il Napoli di Maurizio Sarri.

A Napoli ho le porte aperte, lo sento ogni volta che metto piede in quella città straordinaria. A Milano avverto la stima della gente. I tifosi della Lazio mi vogliono bene e pure quelli del Como. Siamo quello che lasciamo. Ho rispetto per chiunque. Però Napoli…

Così Reina, che in Italia ha vestito le maglie di Napoli, Milan, Lazio e Como, sintetizza un rapporto che va oltre il calcio giocato.

Che squadra era il Napoli di Sarri secondo Reina?

Lo spunto arriva dalla prossima sfida di Champions League tra Manchester City e Napoli. Reina la definisce «un momento di calcio altissimo», pur precisando che il Napoli della sua era non era paragonabile ai Citizens. La sua descrizione di quella squadra è però netta:

Il Napoli di Sarri è stata gioia, una squadra che ha vinto senza essere riuscita a vincere.

Sul Napoli attuale, Reina non nasconde la preoccupazione: «Il Napoli è in difficoltà e mi dispiace. Ne verrà fuori, me lo auguro».

Quanto al resto della Serie A, l’ex portiere indica nell’Inter la favorita assoluta — «lo strapotere dell’Inter mi sembra evidente, per progetto e per forza degli interpreti» — e vede Milan e Juventus in una fase «interlocutoria». Promuove invece il Como, che «continuerà a evolversi», e la Roma di Gasperini, che definisce «una realtà».