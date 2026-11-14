Terzino destro di Castelnuovo di Garfagnana, classe 1993, è al Napoli dal 2019 e ne è il capitano: la carriera dalla Lega Pro agli scudetti, il rinnovo fino al 2030 e i numeri del campionato in corso.

Giovanni Di Lorenzo è un terzino destro italiano, capitano del Napoli, dove gioca dal 2019. È nato a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca, il 4 agosto 1993 ed è alto 1,83 m. Con gli azzurri ha vinto due scudetti, quello del 2022-23 e quello del 2024-25, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana, e fino alla scorsa stagione ha giocato 238 partite in Serie A, con 16 gol e 32 assist. Il 2 settembre 2026 il club ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030.

Chi è Giovanni Di Lorenzo

Ha cominciato nel Valdottavo, poi è passato alla Lucchese, dove ha esordito in Serie D a 15 anni. Da ragazzo giocava come attaccante e nel tempo è arretrato fino a diventare terzino destro. Può giocare anche come difensore centrale. Fisicamente è un giocatore forte e resistente, bravo di testa e sui calci piazzati. Con l’Italia ha 56 presenze e 5 gol e ha vinto l’Europeo 2020.

La carriera prima del Napoli

Dalla Lucchese è passato alle giovanili della Reggina, dove ha debuttato in Serie B nel 2010-11. Poi ha fatto la gavetta tra le categorie minori: un prestito al Cuneo nel 2012-13, il ritorno alla Reggina e, dal 2015, due stagioni al Matera in Lega Pro. Nel 2015-16 ha segnato due gol in 33 partite di campionato.

Il salto è arrivato il 30 agosto 2017, quando l’Empoli lo ha preso dal Matera per 600 mila euro. In Serie B ha giocato 36 partite e l’Empoli ha vinto il campionato 2017-18. Nel 2018-19 ha esordito in Serie A, il 19 agosto 2018, e ha chiuso la stagione con 37 presenze e 5 gol, un bottino alto per un difensore. Da lì sono partite le offerte dei club più grandi.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso dall’Empoli a titolo definitivo: l’accordo è stato annunciato il 7 giugno 2019, per una cifra intorno agli 8 milioni di euro. Transfermarkt segna il suo ingresso in rosa dal 1° luglio 2019. Alla prima stagione ha giocato 33 partite di campionato, 5 in Coppa Italia, e ha vinto la Coppa Italia 2019-20.

Dal 2022-23 porta la fascia di capitano. In quella stagione ha giocato 37 partite di Serie A, con 3 gol e 4 assist, e il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto lo scudetto. Il secondo è arrivato nel 2024-25 con Antonio Conte: 37 presenze e 3 gol in campionato. Ha vinto anche la Supercoppa italiana del 22 dicembre 2025, a Riad contro il Bologna.

Le caratteristiche tecniche

Di Lorenzo è un terzino di corsa e di fisico. Spinge sulla fascia, ma ha anche la forza per difendere da centrale. Gioca bene di testa e batte spesso i piazzati. Il rendimento è molto continuo: dal 2019-20 al 2024-25 ha giocato in Serie A tra le 33 e le 37 partite a stagione.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Sono escluse le giovanili. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2010-11 Reggina Serie B 1 0 0 2011-12 Reggina Serie B 1 0 0 2012-13 Cuneo (prestito) Lega Pro Prima Divisione 27 0 0 2013-14 Reggina Serie B 20 0 0 2014-15 Reggina Lega Pro 36 0 1 2015-16 Matera Lega Pro 33 2 3 2016-17 Matera Lega Pro 25 1 2 2017-18 Empoli Serie B 36 1 7 2018-19 Empoli Serie A 37 5 3 2019-20 Napoli Serie A 33 3 4 2020-21 Napoli Serie A 36 3 7 2021-22 Napoli Serie A 33 1 5 2022-23 Napoli Serie A 37 3 4 2023-24 Napoli Serie A 36 1 6 2024-25 Napoli Serie A 37 3 3 2025-26 Napoli Serie A 26 2 3 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 10 0 2 Totale Napoli Serie A 248 16 34

Gli ultimi due anni

Nel 2025-26 Di Lorenzo ha giocato 26 partite di Serie A, con 2 gol e 3 assist, più 7 in Champions League e 2 in Supercoppa italiana. È il numero più basso di presenze in campionato dal suo arrivo. Il 2 settembre 2026 il Napoli ha comunicato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030, e a fine luglio, dal ritiro di Dimaro, il capitano ha detto che gli piacerebbe chiudere la carriera a Napoli.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, è stato impiegato con regolarità, e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Dopo la gara con la Juventus del 1° novembre, gli esami al Pineta Grande Hospital hanno evidenziato una lesione distrattiva dell’adduttore lungo della coscia sinistra. Ha saltato la trasferta di Porto e la partita con la Lazio, e il comunicato del 10 novembre lo indica ancora in recupero, con lavoro in palestra durante la sosta.

Statistiche Serie A 2026/27

10 Presenze

0 Gol

2 Assist

Entrato dalla panchina 0 volte

Tiri (in porta) 6 (2)

Falli commessi / subiti 4 / 11

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie di mercato c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Di Lorenzo con l’Italia

Ha esordito in nazionale il 15 ottobre 2019 a Vaduz, nel 5-0 al Liechtenstein. Ha fatto parte della squadra che ha vinto l’Europeo 2020, l’11 luglio 2021, e ha giocato da titolare tutte e quattro le partite dell’Italia a Euro 2024, chiuso agli ottavi con la sconfitta contro la Svizzera. Il 14 ottobre 2024 ha indossato per la prima volta la fascia di capitano azzurro. In azzurro ha raccolto 56 presenze e 5 gol. L’Italia non si è qualificata al Mondiale 2026: il 31 marzo 2026 ha perso ai rigori con la Bosnia la finale dei playoff.

Domande frequenti

Quando è arrivato Di Lorenzo al Napoli?

Il Napoli ha annunciato l’accordo con l’Empoli il 7 giugno 2019. Dal 1° luglio 2019 è in rosa.

Di Lorenzo è ancora il capitano del Napoli?

Sì, nel 2026-27 è ancora il capitano. Porta la fascia dal 2022-23.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2030, dopo il rinnovo comunicato dal Napoli il 2 settembre 2026.